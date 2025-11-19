Böcek ailesindeki zehirlenme şüphesinin ardından bu kez Niğde’de bir okul pansiyonunda pasta yiyen altı öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Türkiye’yi sarsan, Böcek ailesinin 4 ferdinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitmesi ve hayatlarını kaybetmesinin ardından, zehirlenme iddiasıyla hastaneye gidenlerin sayısı artmaya başladı.

Zehirlenme vakaları artıyor! Niğdede 6 öğrenci hastanelik oldu

6 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda pasta yiyen E.D. (16), R.D (17), M.Ç (15), M.D (15), R.Ç (16) ve Y.Ç (15) bir süre sonra rahatsızlandı.

Nöbetçi öğretmenin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Buradaki ilk müdahalenin ardından öğrenciler kaldırıldıkları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası