Fatih’te Böcek ailesinden anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme iddiasıyla yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, otelde ilaçlama yapan firmanın yetkilisi ve personelinin ifadeleri ortaya çıktı. Firma yetkilisi, "Benim herhangi bir eğitim sertifikam yoktur" derken, ilaçlamayı yapan personel ise "101 numaralı odayı ilaçladım. Benim daha önceki yapmış olduğum ilaçlamalarda şimdiye kadar herhangi bir sorun olmadı" dedi.

Almanya’dan 9 Kasım 2025’te turistik amaçla İstanbul’a gelen anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (38) ve çocukları 3 yaşındaki Masal ile 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek, 13 Kasım’da ölü bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında otelde ilaçlama yapan firmanın yetkilisinin ve ilaçlamayı yapan personelin ifadesi ortaya çıktı.

"EĞİTİM SERTİFİKAM YOKTUR"

İlaçlama şirketinin işletmecisi Zeki K., "DSS İlaçlama ve Temizlik Hizmetleri şirketi 6 yıldır faaliyet göstermektedir. İşletmecisi benim. Benim dışımda 2 çalışan vardır. Çiğdem Böcek, Kadir Muhammed Böcek, Masal Böcek, Mustafa T. ve Reda F. isimli şahısları tanımam, isimlerini ilk kez bu olaydan dolayı görevlilerden duydum. Harbour Suit Otele hiç gitmedim. Sahiplerini de tanımam.

Benim DSS İlaçlama ve Temizlik Hizmetleri şirketim yaklaşık 6 yıldır faaliyet göstermektedir. İşyerimiz yoktur, HomeOfis olarak çalışıyoruz. İnternet üzerinde bir sayfamız var, buradan ulaşanlar bize iletişim kuruyor. Sadece haşere ilaçlaması yapıyoruz ve kim talep ederse gideriz. Ancak bugüne kadar herhangi bir devlet kurumunu ilaçlamadık, genelde özel işletmelere ve ikametlere hizmet veriyoruz. Şirket benim adıma kayıtlıdır, ancak benim herhangi bir eğitim sertifikam yoktur.

"1-2 SAAT KİMSE GİRMEMELİDİR"

İş yerimizde haşere ilaçlamasında kullandığımız ilaçlar Alfasc ve Cypermetrin isimli, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlardır. İlaçlar su ile karıştırılarak püskürtme makinesi ile uygulanır ve bölge kapatılır. Hava sızmaması için kapı aralıkları, pencereler ve havalandırma boşlukları bantlanır. İlaçlanan alana 1-2 saat kimse girmemelidir. İçeride biri olsa da bu ilaçların öldürücü etkisi yoktur.

11 Kasım 2025’te bana bir telefon geldi. Arayan kişi, otellerinde bir odada böcek olduğunu ve ilaçlama talep ettiklerini söyledi. Ben de ustamı yönlendireyim dedim ve yanımda çalışan Doğan C.’yi gönderdim. Hangi otele gittiğini bilmiyorum, sadece telefonla görüştüm ve Doğan’ı yönlendirdim. 15 Kasım’da Doğan C. bana polislerin kendisini aradığını, ilaçlama yaptığı otelde zehirlenme olayları yaşandığını ve çağrıldığını söyledi. O gün Fatsa’da yaşayan oğlum Serkan da İstanbul’a gelmişti; ikisi numune teslimi için otele gitti ve sonrasında gözaltına alındıklarını öğrendim" dedi.

Böcek ailesi soruşturmasında ilaçlamayı yapanların ifadesine ulaşıldı! "101 numaralı odayı ilaçladım!"

"HİZMET İÇİ EĞİTİM YOK"

Şüpheli kendisine sorulan, "İşe alımlarınızda herhangi bir şart var mıdır? Sizinle çalışmak isteyenin ne gibi belgelere ve sertifikalara sahip olması gerekir. Hizmet içi eğitimleriniz var mıdır?" sorusuna "İşe alımda işi bilme şartı vardır, bilmiyorsa almayız. İlaçlamaya yönelik eğitim belgesi şartı vardır. Herhangi bir hizmet içi eğitimimiz yoktur" dedi.

Şüpheli yine kendisine sorulan, "Bu iş yerini açmadan önce hangi iş alanında faaliyet gösterirdiniz?" sorusuna ise, "Ben normalde kalıpçı ustasıyım. İnşaatlarda kalıpçılık yapardım. Emekliyim. Emekli olduktan sonra bu işe girdim" şeklinde cevap vererek, "Meydana gelen ölüm ve yaralama olaylarında benim şirketimin bir kusuru olamaz. Ayrıca böyle bir olay yaşandığı için her insan gibi ben de üzgünüm" dedi.

"OTELİN İLAÇLAMASINI BEN YAPTIM"

Otelde ilaçlamayı yapan şüpheli Doğan C. ise, "DSS şirketinde günlük ihtiyaç dahilinde 2-3 aydır çalışmaktayım. İş yerine başladığım zaman şirket yetkilileri tarafından ilaçlama eğitimi aldım. Zaten çalışanların tamamına bu eğitimi veriyorlar. Söz konusu otelin ilaçlamasını Ağustos ayında ben yaptım.

Yaptığım ilaçlamada 'Alfasc' ve 'Cypermetrin' isimli ilaçları birer kapak olmak üzere suyla karıştırarak ilaç haline getirdikten sonra püskürtme yoluyla uygulamayı yaptım. Bu ilaçlamayı yaparken sadece toz maskesi kullanırım. İlaçlama sonrası kendimde herhangi bir rahatsızlık hissetmedim.

"101 NUMARALI ODAYI İLAÇLADIM"

Otelin daha sonra tekrar ilaçlanması amacıyla bana ulaşıldı. Bunun üzerine gerekli ilaçlamayı yapmak için otele geçtim. Resepsiyonda duran kişiyle görüşerek ilaçlama şirketinden geldiğimi, aynı odanın tekrardan ilaçlanacağını söyledim, resepsiyonun hemen yanında bulunan 101 numaralı oda olan yerin kapısını açarak içeriye girdim.

İçeride bir önceki ilaçlamada kullanmış olduğum 'Alfasc' ve 'Cypermetrin' isimli ilaçları suyla aynı ölçüde karıştırarak 1 litrelik sprey pompayla ilaçlamasını yaptım. Bu ilaçlama esnasında biz çalışanlar zaten oda içerisinde ilaç kokusunun dağılmaması amacıyla tuvalet ve benzeri havalandırma boşluğu olan bölümlerin kapılarına bant çekerek kokunun sızmasını engellemek amacıyla önlem alıyoruz. Olay gününde ben ilaçlama yapmadan önce gerekli sızmaları engellemek amaçlı tuvalet kapısının bantlamasını özenle yaptım. Hatta ilaçlama bittikten sonra çıkarken oda kapısını da bantladım, sonra da otelden ayrıldım. Benim daha önceki yapmış olduğum ilaçlamalarda şimdiye kadar herhangi bir sorun olmadı" dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası