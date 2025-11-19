Beyoğlu’nda deterjanla yapılan kahveyi içen genç kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken durumunun iyiye gittiği açıklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliye ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanırken, diğer 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafede meydana gelen olayda arkadaşlarıyla birlikte kafeye giden Ayben Ö.T. (26) isimli kadın kahve sipariş etmişti. İşletme sahibi E.Ö.'nin (52) kahve yerine bulaşık deterjanı koyduğu şişeden M.A.(50) isimli çalışan kadının siparişini hazırlamıştı. Kahveyi içen genç kadın rahatsızlanarak hastaneye gitmişti. Sağlık ekipleri, kadının zehirlendiği belirlerken, polis ekipleri olayla ilgi çalışma başlatmıştı.

2 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından E.Ö.(52), M.A. (50), G.S.Ö., (26), ve S.N.Ö, (28), gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüpheli, M.A. ile S.N.Ö, hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile ev hapsi kararı verilirken, diğer iki şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"17 Kasım 2025 tarihinde A.Ö.T. isimli hasta, dışarıda kahve içtikten sonra gelişen dilde ödem, nefes darlığı ve epigastrik ağrı şikayetleriyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisine başvurmuş ve müdahalesi yapılmıştır. Tedavi ve müdahale sürecinde hastada kostik madde alımı şüphesi oluşmasının ardından acil endoskopi yapılmak üzere başka hastaneye sevki kararlaştırılmıştır."

Ancak hasta ve yakınının, sevk için beklemeyerek kendi istekleriyle hastaneden ayrılarak, aynı gün Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurduğunu belirten Güner, şunları kaydetti:

"Burada ön tetkikleri tamamlanmış ve endoskopi işlemi gerçekleştirilmiştir. Burada yapılan endoskopide hastada mide ve özofagusta hiperemi saptanmıştır. İşlem sonrası solunum yolundaki ödem nedeniyle hasta entübe edilerek yoğun bakımda takibe alınmıştır. Hastamızın bugün genel durumu iyiye gitmekte olup, solunum desteğinden ayrılmış durumda yoğun bakımda takip ve tedavisi devam etmektedir."

