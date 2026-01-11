Adalet Bakanı Tunç, Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Batı’ya şikâyet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterdi.

Memur-Sen’in toplu sözleşme sempozyumunda konuşan Bakan Tunç “İftiraların, mesnetsiz ithamların, çirkin yakıştırmaların, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı’mıza yönelik meşruiyet tartışmalarının hiçbir geçerliliği söz konusu değil. AK Parti, meşruiyetini milletten alarak hizmet ettiği için çeyrek asırdır vazgeçilmemiştir ve bundan sonra da vazgeçilmeyecektir. Biz, meşruiyeti yabancılarda, dış ülkelerde ülkemizi şikâyet ederek aramayız. Keşke daha yapıcı, daha düzeyli ve sürekli proje üreten, ön alan, ön açan bir muhalefet anlayışı olsa” dedi.

Adalet Bakanı Tunç, devam etmekte olan yargı süreçlerini eleştirirken yargı mensuplarımıza yönelik karalayıcı tehdit ve hakaret edici cümleler gördüğünü, milletin de bunları ibretle izlediğini belirtti. Tunç “Özellikle devam eden yolsuzluktan, hırsızlıktan, arsızlıktan hesap soran yargı soruşturmalarını bir darbe gibi nitelendirenler var. Bu millet darbenin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu millet 27 Mayıs Darbesi’nin Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kutlatan zihniyeti de unutmadı” diye konuştu.

