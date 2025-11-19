18 Kasım Salı günü tüm dünyada Cloudflare sisteminde yaşanan erişim sorunu X (Twitter), ChatGPT ve Spotify gibi birçok uygulamayı etkiledi. Küresel çapta yaşanan bu sorunun kaynağının Cloudflare'de yaşanan bir nedenden kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Peki, 19 kasım Cloudflare hatası çözüldü mü? İşte tüm ayrıntılar...

Dün, dünya genelinde büyük bir erişim sorunu meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan sorunun kaynağı, internetin önemli altyapı sağlayıcısı Cloudflare olarak belirlendi.

Yaşanan küresel problem nedeniyle aralarında popüler sosyal medya platformu X (Twitter), yapay zeka uygulaması ChatGPT ve müzik devi Spotify'ın da bulunduğu birçok internet sitesi ve uygulamaya erişim kesildi veya büyük ölçüde aksadı.

Cloudflare internet erişim sorunu! 19 Kasım Cloudflare hatası çözüldü mü?

19 KASIM CLOUDFLARE HATASI ÇÖZÜLDÜ MÜ?

19 Kasım Cloudflare hatasının çözüldüğüne dair raporlar gelmeye başladı. X başta olmak üzere birçok platforma erişim sağlanmaktadır.

Erişm sorununun ortaya çıkmasının ardından Cloudflare yaptığı açıklama ile kesintinin varlığını doğruladı. Firmanın durum sayfasında "Birçok firmayı ve uygulamayı etkileyen bir sorunu fark ettik. Yaygın olarak gözüken 500 erişilemiyor hataları, Cloudflare Dashboard ve API problemleri tespit edildi. Sorunun tam etkisini anlamak ve sorunu gidermek için çalışıyoruz. Kısa süre içinde daha fazla güncelleme paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER GÜNDEM Cloudflare neden çöktü? Birçok internet sitesine erişilemiyor

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası