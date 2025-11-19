Meteoroloji, 19 Kasım 2025 için hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, Kıyı Ege ve Edirne çevrelerinde kısa süreli sağanak bekleniyor. Marmara’nın batısında ise kuvvetli rüzgâr uyarısı yapılarak dikkatli olunması istendi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek. Uzmanlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

19 Kasım 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

İşte il il, bölge bölge günün hava durumu tahminleri...

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

