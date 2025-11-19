Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), kentin bazı bölgelerinde planlı bakım, onarım ya da anlık arızalar sebebiyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu. 19 Kasım 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla su sorunu yaşayan Mersinliler, " Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. İşte MESKİ'nin paylaştığı güncel su kesinti listesi...

MESKİ, su kesintilerini gün içinde tamamlamayı hedefler. Kesintilerin büyük bir kısmı kısa süreli gözükmektedir. En kesin ve anlık bilgiye MESKİ'nin resmi internet sitesinden ulaşılmaktadır.

Son dakika: Mersinde su kesintisi yaşanıyor! MESKİ duyurdu, hangi ilçelerde sular ne zaman gelecek?

19 KASIM MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

19 Kasım Çarşamba günü Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Toroslar, Tarsus, Yenişehir, Mezitli ve Akdeniz ilçelerinde su kesintileri yaşanmaktadır.

Kesintilerin yaşandığı bu kritik bölgelerde suların gün içinde geri gelmesi beklenmektedir.

Son dakika: Mersinde su kesintisi yaşanıyor! MESKİ duyurdu, hangi ilçelerde sular ne zaman gelecek?

MESKİ GÜNCEL KESİNTİ LİSTESİ

MESKİ'nin güncel kesinti listeleri her an güncellenmektedir.Yaşadığını z bölgede su kesintisi olup olmadığını öğrenmek için BURAYA TIKLAYINIZ.

19 Kasım Çarşamba su kesintisi listesi şu şekildedir;

TOROSLAR - GÜZELYAYLA

TARSUS - ALİBEYLİ, ÇİFTLİK, ÇOKAK, DAMLAMA, GÖÇÜK, HACIHAMZALI, KABURGEDİĞİ, KADELLİ, KARAKÜTÜK, KIRIT, KIZILÇUKUR, KOÇMARLI, SAĞLIKLI, TAŞOBASI, YANIKKIŞLA

TOROSLAR - DEMİRTAŞ

YENİŞEHİR - GAZİ

MEZİTLİ - CUMHURİYET

AKDENİZ - BAHÇE

Son dakika: Mersinde su kesintisi yaşanıyor! MESKİ duyurdu, hangi ilçelerde sular ne zaman gelecek?

Son dakika: Mersinde su kesintisi yaşanıyor! MESKİ duyurdu, hangi ilçelerde sular ne zaman gelecek?

Son dakika: Mersinde su kesintisi yaşanıyor! MESKİ duyurdu, hangi ilçelerde sular ne zaman gelecek?

Son dakika: Mersinde su kesintisi yaşanıyor! MESKİ duyurdu, hangi ilçelerde sular ne zaman gelecek?

Son dakika: Mersinde su kesintisi yaşanıyor! MESKİ duyurdu, hangi ilçelerde sular ne zaman gelecek?

Son dakika: Mersinde su kesintisi yaşanıyor! MESKİ duyurdu, hangi ilçelerde sular ne zaman gelecek?

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası