Henüz 38 yaşındaydı... Onu hareketsiz görenler şoku yaşadı

Mardin'de 38 yaşındaki Kadir Bektaş, sanayi bölgesine çadır kurdu. Bektaş'ın sabah saatlerinde cansız bedenini görenler ekiplere haber verdi. Bektaş'ın cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'dan Mardin'in Nusaybin ilçesine gelen 38 yaşındaki Kadir Bektaş, beraberindeki kişi ile sanayi bölgesindeki boş bir araziye çadır kurdu.

Sabah saatlerinde Kadir Bektaş’ı hareketsiz yatar vaziyette gören beraberindeki şahıs durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Polis, yaptığı kimlik çalışmasında ise hayatını kaybeden şahsın Kadir Bektaş olduğunu belirledi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Olay yeri inceleme ekipleri ile savcı incelemesinin ardından Bektaş’ın cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.