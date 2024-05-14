Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı

Elazığ'da 8. sınıf öğrencisi, sınav esnasında kopya çekerken öğretmenine yakalandı. Kağıdını vermek istemeyen öğrenci, yanında getirdiği bıçakla öğretmenini yaraladı.

Merkezde bulunan Limak Ortaokulunda sınavda olan 8'inci sınıf öğrencisi A.B., kopya çekmeye yeltendi. Sınıfta bulunan sosyal bilgiler öğretmeni A.K., kopya çektiğini fark ettiği öğrenci A.B.'nin sınav kağıdını aldı.

KAĞIDINI İSTEYİNCE BIÇAKLADI

Bir süre kağıdını almak için ısrarcı olan ortaokul öğrencisi A.B., kağıdını alamayınca yanında bulunan bıçağı çıkardı. Öğrenci, yanına koştuğu öğretmen A.K.'yi bacağından yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından öğrenci gözaltına alındı.