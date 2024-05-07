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Eyüpsultan'da lisede korku dolu anlar! Okuldan atılan öğrenci müdüre kurşun yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eyüpsultan'da Irak asıllı bir lise öğrencisi okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürüne kurşun yağdırdı. Olay yerinden kaçan öğrenciyi arama çalışmaları sürerken okul müdürü ağır şekilde yaralandı. 

Eyüpsultan'da Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi sabah saatlerinde silah sesleriyle yankılandı. 

İddiaya göre, Irak asıllı olduğu öne sürülen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.

5 AY SONRA GELİP DEHŞETİ YAŞATTI

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaraladı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Gerçekleşen olayın ardından Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı. Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verdir.

Eyüpsultan'da lisede korku dolu anlar! Okuldan atılan öğrenci müdüre kurşun yağdırdı - 1. Resim

4 ÖĞRENCİNİN İFADESİ ALINACAK

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, 4 okul öğrencisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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