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Tüyler ürperten cinayet: Başı kesilmiş cesedin kimliği tespit edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’da öldürüldükten sonra başı kesilerek su kanalına atılan cesedin 3 gündür kayıp olarak aranan inşaat ustasına ait olduğu kesinleşti. Kan donduran olayda 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan öldürülen şahsın kızının sosyal medyadaki paylaşımı ise yürekleri burktu.

Kastamonu’da sulama kanalında başı kesilmiş bir ceset bulunmuştu. Cesedin kimliği tespit edildi ancak ekiplerin kayıp baş kısmını arama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

SU KANALINDA BAŞI KESİLMİŞ CESET BULUNDU

Korkunç olay, önceki gün Merkez ilçesine bağlı Dere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş bir araç bulan vatandaşlar, durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terk edilmiş halde bulunan aracın yakınında su kanalının altına atılmış halde başı kesilmiş bir ceset buldu. 

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde olayla ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.’yü gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin baş kısmı ise henüz bulunamadı.

BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, bulunan cesedin 3 gündür kayıp olarak aranan inşaat ustası Adem Yeşilgil’e ait olduğu ortaya çıktı. 3 gündür kendisinden haber alınamadığı öğrenilen Yeşilgil’in cesedi ailesi tarafından teşhis edildi. Yeşilgil’in cenazesinin, yaşadığı Kastamonu’nun Araç ilçesi İğdir köyünde helallik alınmasının ardından, bugün ikindi namazına müteakiben memleketi Sinop’un Durağan ilçesi Alpuğan Köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Tüyler ürperten cinayet: Başı kesilmiş cesedin kimliği tespit edildi - 1. Resim

KIZININ PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Adem Yeşilgil’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise yürek burktu. Kızı Hayriye Yeşilgil Doğan, babasının ölüm haberini duyurduğu sosyal medya paylaşımında, “Babam, babam kaç gündür biz senin yolunu bunun için mi bekledik. Babam bu kadar kolay mı, bizi bıraktın da gittin babam” ifadelerine yer verdi.

Tüyler ürperten cinayet: Başı kesilmiş cesedin kimliği tespit edildi - 2. Resim

CESEDİN KAYIP BAŞ KISMI ARANIYOR

Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ederken, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri, cesedin bulunduğu alanda ve ekili arazilerde kayıp baş bölgesini arama çalışmalarını sürdürüyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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