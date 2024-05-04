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Korkunç cinayet! 4 çocuk babası adama husumetlisi kurşun yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Korkunç cinayet! 4 çocuk babası adama husumetlisi kurşun yağdırdı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da bir kişi, daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen çilek satıcısı Ahmet Özdalak’a müşterilerine satış yaptığı sırada tabancayla kurşun yağdırdı. Şüpheli şahıs kaçarken, 4 çocuk babası Özdalak olay yerinde hayatını kaybetti. Ondan geriye ise sattığı çilek kasaları ve kamyoneti kaldı.

Antalya’da kan donduran bir olay yaşandı. Bir şahıs, aralarında husumet bulunan 46 yaşındaki adamı silahla sokak ortasında öldürdü.

MÜŞTERİLERİNİN ÖNÜNDE 12 EL ATEŞ ETTİ

Korkunç olay, Aksu ilçesi Kundu Mahallesi 33001 sokak üzerinde 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toptan çilek satışıyla uğraşan 4 çocuk babası Ahmet Özdakak (46), sabah saatlerinde kamyonetiyle müşterilerine çilek getirdi. Bu sırada aralarında yıllar öncesine dayanan husumet olduğu öğrenilen T. E. (27), olay yerinde tabancasıyla 12 el ateş edip yaya olarak kaçtı.

Korkunç cinayet! 4 çocuk babası adama husumetlisi kurşun yağdırdı - 1. Resim

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Özdakak’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkunç cinayet! 4 çocuk babası adama husumetlisi kurşun yağdırdı - 2. Resim

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ölüm haberini duyan Özdakak’ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri fenalaşan kişilere müdahalede bulundu. Özdakak’tan geriye ise sattığı çilekler ile kamyoneti kaldı.

Ahmet Özdakak’ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Korkunç cinayet! 4 çocuk babası adama husumetlisi kurşun yağdırdı - 3. Resim

KATİLİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan, 2016 yılında Şanlıurfa Viranşehir’de kardeşi S. E.’nin öldürülmesi olayıyla ilgili aralarında husumet olduğu öğrenilen T. E’nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışması başlattı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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