Korkunç cinayet! 4 çocuk babası adama husumetlisi kurşun yağdırdı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Mayıs 2024 16:46 - Güncelleme: 4 Mayıs 2024 16:47 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da bir kişi, daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen çilek satıcısı Ahmet Özdalak’a müşterilerine satış yaptığı sırada tabancayla kurşun yağdırdı. Şüpheli şahıs kaçarken, 4 çocuk babası Özdalak olay yerinde hayatını kaybetti. Ondan geriye ise sattığı çilek kasaları ve kamyoneti kaldı.