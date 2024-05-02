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İstanbul'da komando bıçaklı saldırgan dehşeti! Son sözleri 'kötüyüm yanıma gel' oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da sokakta yaralı olarak bulunan adam kaldırıldığı hastanede can verdi. 50 yaşındaki Yıldıray Koç'un komando bıçağı ile katledildiği ortaya çıktı. Esrarengiz cinayetin detayları ise kan dondurdu...

Korkunç olay 27 Nisan günü Büyükçekmece'deki Tepecik Barış Parkı'nda yaşandı. Yıldıray Koç'un yanına yaklaşan biri elindeki komando bıçağı ile saldırmaya başladı. Kanlar içinde kalan adam canını kurtarmak için o halde metrelerce yürüdü. Daha fazla dayanamayan Koç sokaktaki bir arabaya yaslandı. Bilincini kaybeden adam daha sonra yere yığıldı. Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılan Yıldıray Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

İstanbul'da komando bıçaklı saldırgan dehşeti! Son sözleri 'kötüyüm yanıma gel' oldu - 1. Resim

SON SÖZLERİ "KÖTÜYÜM YANIMA GEL" OLDU

Habertürk'te yer alan habere göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hemen çalışma başlattı. Yıldıray Koç’un kardeşinin de ifadesine başvuruldu. Kardeş Y.K. emniyette verdiği ifadede, ağabeyinin olay saatinde kendisini arayıp kötü olduğunu ve yanına gelmesini istediğini, yanına gittiğinde kendisini kanlar içinde gördüğünü, yetkilileri arayıp bilgi verdiğini, kendisinin ara sıra alkol aldığını, eşinden ayrıldığını, bildiği kadarı ile kimse ile husumetinin olmadığını söyledi.

İstanbul'da komando bıçaklı saldırgan dehşeti! Son sözleri 'kötüyüm yanıma gel' oldu - 2. Resim

KATİLİ BEYAZ AYAKKABILARI ELE VERDİ

Bu bilgilerin ardından ekipler kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yıldıray Koç’un, beyaz ayakkabı, siyah kapüşonlu polar ve siyah eşofmanlı bir kişi tarafından takip edildiği belirlendi. Yaklaşık bir dakika sonra şüphelinin sağ elinde bıçak olduğu değerlendirilen cisim ile sokaktan koşarak çıktığı görüldü.

20 YAŞINDAKİ ZANLI BÜYÜKÇEKEMECE'DE YAKALANDI

Cinayet Masası ekipleri adım adım izlenen görüntülerin ardından şüphelinin Azad M. olduğunu tespit etti. 20 yaşındaki şüpheli Büyükçekmece’de saklandığı adreste geçtiğimiz Pazartesi günü yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da komando bıçaklı saldırgan dehşeti! Son sözleri 'kötüyüm yanıma gel' oldu - 3. Resim

HİÇ TANIMADIĞI ADAMI ALKOLLÜ DİYE ÖLDÜRDÜ

Gayrettepe Asayiş Şubeye getirilen şüpheli ifadesinde öleni hiç tanımadığını, alkollü vaziyette yürürken olay yerinde gördüğünü, kendisine bu konudan dolayı sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Cinayet Büro dedektifleri şüphelinin olay günü giydiği kıyafetleri ve olayda kullandığı komando bıçağını da ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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