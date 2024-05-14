Hakan Fidan, canlı yayında Avusturyalı mevkidaşına tepki gösterdi: Hamas terör örgütü değildir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturyalı mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi. Mevkidaşının Hamas'la ilgili sözlerine tepki gösteren Fidan, "İsrail işgalci bir güçtür. Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendirmek doğru değildir. Hamas, topraklarını savunan silahlı bir direniş hareketidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya gelen Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda söz alan Avusturyalı Bakan, İsrail'in Gazze'deki katliamına değinip Hamas'ın terör örgütü olduğunu söyledi.

"HAMAS DİRENİŞ HAREKETİDİR"

Bu sözlere tepki gösteren Fidan, "Buradaki savaş durup dururken çıkmadı. İsrail işgalci bir güçtür. Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendirmek doğru değildir. Hamas, topraklarını savunan silahlı bir direniş hareketidir. Kendi devletine, kendi topraklarına, kendi egemenliğine sahip olduğu zaman hala silahtan vazgeçmiyorsa o zaman oturulur başka konulara bakılır." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN YAPTIĞI SOYKIRIM FİİLİDİR"

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak iradenin şart olduğunu Avusturya'dan terörle mücadelemize daha yakın ve daha fazla işbirliği beklentimizin aktardık.

UAD bünyesinde süren soykırım davasında Türkiye'nin ardından Libya ve Mısır da beyanını bildirdi. Uluslararası toplumun Netanyahu hükümetine baskıyı artırması gerekiyor. Netanyahu dünya için güvenlik sorunu haline geldi.

Masum Yahudilerin toplama kamplarında öldürülmesi ne kadar yanlışsa bugün masum Filistinli çocukların yataklarında bombalarla öldürülmesi o kadar yanlış. İsrail'in binlerce masum Filistinliyi sistematik şekilde öldürmesi, milyonlarca insanı yerlerinden etmesi soykırım fiilidir. Bir işgal var. Uluslararası toplum bu durumda hiçbir şey yapamadı. 7 Ekim'de sivillerin öldürülmesini Türkiye olarak kınadık. İsrail'in daha sonra binlerce Filistinliyi sistematik bir şekilde öldürmesi, koca bir yerleşim yerinin yaşanamaz hale getirilmesi bir insanlık suçudur"