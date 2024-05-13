Erdoğan'dan Miçotakis'e Hamas ayarı: Terör örgütü değil direniş hareketi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mayıs 2024 18:19 - Güncelleme: 13 Mayıs 2024 18:31 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail'in Gazze işgaline karşı mücadele veren Hamas'a yönelik değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Mutabık kalmadığımız bir konu var. Ben Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas'ı, 1947'de işgal edilen topraklarını ve kendi insanını koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü olarak görüyorum" dedi.