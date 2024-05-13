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Erdoğan'dan Miçotakis'e Hamas ayarı: Terör örgütü değil direniş hareketi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;dan Miçotakis&#039;e Hamas ayarı: Terör örgütü değil direniş hareketi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail'in Gazze işgaline karşı mücadele veren Hamas'a yönelik değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Mutabık kalmadığımız bir konu var. Ben Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas'ı, 1947'de işgal edilen topraklarını ve kendi insanını koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü olarak görüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Beştepe'de gerçekleşen kritik zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Hamas'ı terör örgütü olarak gören Yunanistan'a eleştiri getirdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

BATI'YA GAZZE TEPKİSİ!

Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin Devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi karşısında Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır.Erdoğan'dan Miçotakis'e Hamas ayarı: Terör örgütü değil direniş hareketi - 1. Resim

"TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL DİRENİŞ HAREKETİ"

Mutabık kalmadığımız bir konu var. Ben Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas'ı, 1947'de işgal edilen topraklarını ve kendi insanını koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü olarak görüyorum. Adım adım Hamas'ı takip ediyorum. Sizler Hamas'a terör örgütü derseniz ben üzülürüm. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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