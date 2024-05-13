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Beştepe'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i ağırlıyor

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Beştepe&#039;de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis&#039;i ağırlıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşüyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında yaklaşık 15 aydır süren yakınlaşmada bugün yeni bir adım atılacak. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik adımlar atılacak. Ayrıca bölgesel ve küresel meseleler de konuşulacak.

Kritik zirve saat 15:50'de başladı.

MİÇOTAKİS ANKARA'DA

Miçotakis ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Başbakan Miçotakis'i, havalimanında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile diğer yetkililer karşıladı.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

İki liderin görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi de öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya gelen Miçotakis'in ziyaretinde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde yer alıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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