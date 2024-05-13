Cumhurbaşkanı’ndan Yunan’a zeytin dalı... Ebedi huzur istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis’in bugünkü kritik ziyareti öncesi ‘Komşu'ya, Ege ve Doğu Akdeniz için iş birliği mesajı yolladı: “İki ülkenin iki duvar arasına sıkıştırılmaya çalışılan ilişkilerini rahatlatmak ve o ön yargılarla bezeli duvarları yıkmak elimizde. Ebedi huzur için çalışıyoruz.”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iade-i ziyarette bulunacak. İki liderin gündeminde Batı Trakya’daki Türklerden adalardaki problemlere kadar birçok konu masaya gelecek. Ayrıca, iki ülke arasında 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

YUNAN BASININDA TÜRKÇE BAŞLIKLAR

Yunanistan’da yayınlanan Kathimerini gazetesi, Türk-Yunan ilişkilerine dair ana sayfaya taşıdığı analizinde “Hedef sakin suların korunması” başlığını kullandı.

Miçotakis’in bu gün Türkiye’ye, Atina ile Ankara arasındaki sakin ortamın devamını sağlamak temel amacıyla gittiğini belirten gazete, görüşmede pozitif gündeme de ağırlık verileceğini kaydetti.

Ta Nea gazetesi ise, Ankara’daki Türk-Yunan zirvesi için Erdoğan’ın çeşitli defalar dile getirdiği “Kazan Kazan” ifadesini Türkçe olarak manşetine taşıdı. Haberde, görüşmenin amacının Ege’de bir kez daha sakin bir yaz geçirmek olduğu ifade edildi. Ethnos gazetesi de “Türkiye’nin amacı başta ekonomik alan olmak üzere birçok alanda iş birliğini güçlendirmek” diye yazdı. CNN Yunanistan ise, Erdoğan’ın “Türkiye olarak son dönemde dürüst ve etkili adımlar attık ve bunu sürdürme niyetindeyiz. Biz Türkiye ve Yunanistan, sadece aynı coğrafyayı değil, aynı zamanda tarihî boyutu da olan pek çok ortak unsuru paylaşıyoruz. Elbette anlaşamadığımız konular var ama üzerinde anlaşabileceğimiz konuların sayısı da az değil” sözlerini öne çıkardı.

ERDOĞAN YUNAN BASININA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Yunanistan’ın Kathimerini gazetesine mülakat verdi. İşte Erdoğan’ın verdiği mesajlar:

“ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ”

Dünyanın takdirle izlediği şekilde hem bölgemizde hem dünyanın değişik coğrafyalarında nasıl barışın kök salması için çabalıyorsak, Ege Denizi’nin iki yakasında da barışın ve huzurun ebediyen hâkim olması için elimizden geleni yaparız.

“ZOR OLAN İNŞA ETMEKTİR”

Bozmak kolay olandır. Zor olan inşa etmek ve sorunları ustalıkla çözmektir. Dolayısıyla iki ülkenin iki duvar arasına sıkıştırılmaya çalışılan ilişkilerini rahatlatmak ve o ön yargılarla bezeli duvarları yıkmak elimizde. Tek ihtiyacımız olan çözüme odaklanmış ve samimi tarihî adımlardır.

“KAZAN KAZAN ANLAYIŞI…”

(Doğu Akdeniz’de hidrokarbon faaliyetleri) Herkes bilmelidir ki Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgede Türkiye’nin içinde bulunmadığı bir enerji platformunun başarılı olması güçtür. Yıllardır dillendirdiğimiz Doğu Akdeniz konferansını toplayarak ‘kazan-kazan’ anlayışı ile bir çözüm zemini oluşturmak mümkündür.

“KIŞKIRTMALARA DİKKAT”

Kıbrıs’ta arzu ettiğimiz diyalog zemininin oluşması hâlinde biz kalıcı çözüm için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Gerginlik ile bir yere varılamaz. Kışkırtmalara kapılmanın kimseye faydasının olmadığı anlaşılmalı ve makulde buluşmanın yolları aranmalıdır.

“KATLİAM DEVAM EDİYOR”

Görüyorsunuz son açıklamasıyla Hamas ateşkese razı oldu ancak İsrail, Gazze’nin tamamını işgal hevesi nedeniyle bahaneler üretip ateşkes istemiyor. Zulüm ve katliam devam ediyor. 7 Ekim sonrası Gazze’de en vahşi şekilde sistematik toplu ölümlerde kimin imzası var? İnsanlara ‘Şu bölgeye gidin’ deyip oraya bombalar yağdıran İsrail’e ne denir? Netanyahu ortaya koyduğu soykırım yöntemleri ile Hitler’i de kıskandıracak seviyeye gelmiştir.

“VİZEYE GEREK OLMAMALI”

Yunan adalarına kapıda vize uygulaması ile vatandaşlarımız kolay seyahat imkânına kavuştu. Aslında tüm bunlara lüzum kalmaması ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye vize serbestisini tanıması gerekir. Biz bu konuda ilerleme sağlamak istiyoruz.

MİÇOTAKİS: İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ

Miçotakis de Türk basınına konuştu. İki ülke arasında diyalog çağrısı yapan Yunan lider “Birbirimizle daha fazla konuşmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iş dünyalarımızı bir araya getirecek bir araç olarak Yunan-Türk İş Konseyi kurma kararımızın ikili ekonomik ilişkilerimizin bütün potansiyelini ortaya çıkarabileceğine inanıyorum. Doğu Akdeniz’de barış ve güvenlikte yeni bir dinamik oluşturabileceğimizi, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması meselesiyle ilgili farklılığımızı hâlledeceğimizi umuyorum” dedi.