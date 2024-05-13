Kamuda Tasarruf Paketi açıklandı... 8 öncelikli alan belirlendi: İşte alınacak önlemler

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. Bakan Şimşek, kamuda tasarrufta 8 öncelikli alanı duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da "Az kaynakla daha çok proje yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

İki önemli gelişme bunda etkili oldu. Deprem yaralarını sarma ve enflasyonla ülkemizin kararla mücadele etmesi. Bugün sunduğumuz paket bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğumuz diğer paketlerle bir anlam ifade etmektedir.

Deprem felaketinin maliyeti 104 milyar doları buldu.

TÜM KAMU KURULUŞLARINI KAPSAYACAK

Kamu hizmetlerini aksatmadan güncel ihtiyaçları öncelikleyerek, yeni teknolojileri kullanmak suretiyle birim kaynaklarla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz.

Kamunun tasarruf yapması, verimliliği artırması, daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacaktır.

Az kaynakla daha çok proje yapacağız.

Paket, enflasyonla mücadelede azmin göstergesidir.

Amacımız istikrar içinde büyümek ve kalıcı sosyal refah oluşturmaktır.

Paket, geçmişten bazı farklılıklar içeriyor. Bugün ilan edilen programın hayata geçirilmesinde idari ve kanuni olmak üzere iki ayaklı bir çalışma yürütülmektedir. Kanun gerektiren hususlarda grubumuzla yürütülen çalışmalar Meclis'in takdirine sunulacaktır. Yapılacak idari düzenlemeler tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde olacaktır.

"BU PAKET İLK DEĞİL SON DA OLMAYACAKTIR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de şu bilgileri verdi:

AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliklerinden birisi mali disiplindir.

20 yıllık performansa baktığınızda mali disiplinin AK Parti hükümetlerinin önemli bir özelliği olduğu ortaya çıkacaktır. Bu tasarruf paketi ilk değil son da olmayacaktır.

Paketle birlikte çok güçlü izleme, denetleme, yaptırım ortaya çıkacak.

Denetlemeler tüm kamuyu kapsayacak şekilde olacak.

Kamu harcamalarını disiplin altına alıyoruz.

🔴KAMUDA TASARRUFTA 8 ÖNCELİKLİ ALAN

Mali disiplini sağlayarak ülkemizin ekonomik temellerini sağlamlaştırmak istiyoruz.

Kamu maliyesi alanında birçok reform yapacağız, bunları hızlandıracağız ve sizinle paylaşacağız.

Harcama tedbirlerinin 3 tane temeli var. Kamuda tasarruf, Bütçede harcama disiplini ve kamu yatırımlarıdır.

Kamu tasarruflarında 8 öncelikli alana yoğunlaşıyoruz. Taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, yurtdışı geçici görevler, enerji ve atık yönetimi, harcama giderleri ve diğer cari harcamalar.

Ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl durduruyoruz.

Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanacak.

Kamu çalışanlarının yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek, ücretlere üst sınır getireceğiz.

Kamuda ambulans, savunma, güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl durduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız.

Kamu çalışanlarının yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek, ücretlere üst sınır getireceğiz.

BÜTÇEDE HARCAMA DİSİPLİNİ

Deprem ve zorunlu harcamalar hariç, mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 oranında kesinti yapacağız.

Tasarruf sadece kesinti demek değildir, var olan kaynakların ülkemiz menfaatine kanalize edilmesidir.

Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlarda çalışmalarımızı tamamlayacağız.