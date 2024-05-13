Kamuda tasarruf tedbirlerinde araç detayı! Yabancı otomobiller yasak, servisler kaldırılıyor
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf tedbirlerinin en dikkat çeken başlığı taşıtlar oldu. Buna göre kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanacak; savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine dair açıklamalarda bulundu. 8 ana kategoride yapılacak tasarruf tedbirleri tek tek açıklandı.
"KANUNLA İZİN VERİLENLER HARİÇ YABANCI ARAÇ KULLANIMI YASAK"
Şimşek'in açıklamalarının en dikkat çeken kısımlarından biri de taşıtlara dair oldu. Kamuda araç sayısının azaltılacağını belirten Şimşek, "Kamuda yeni araç almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanacak." dedi.
"TOPLU TAŞIMA OLAN YERLERDE SERVİSLER KALDIRILACAK"
Şimşek şöyle devam etti: "Ayrıca mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesi izne tabi olacak. İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak."
Kaynak: Türkiye Gazetesi