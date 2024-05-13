Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kamuda tasarruf tedbirlerinde araç detayı! Yabancı otomobiller yasak, servisler kaldırılıyor

Kamuda tasarruf tedbirlerinde araç detayı! Yabancı otomobiller yasak, servisler kaldırılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf tedbirlerinin en dikkat çeken başlığı taşıtlar oldu. Buna göre kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanacak; savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine dair açıklamalarda bulundu. 8 ana kategoride yapılacak tasarruf tedbirleri tek tek açıklandı.

"KANUNLA İZİN VERİLENLER HARİÇ YABANCI ARAÇ KULLANIMI YASAK"

Şimşek'in açıklamalarının en dikkat çeken kısımlarından biri de taşıtlara dair oldu. Kamuda araç sayısının azaltılacağını belirten Şimşek, "Kamuda yeni araç almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanacak." dedi.

Kamuda tasarruf tedbirlerinde araç detayı! Yabancı otomobiller yasak, servisler kaldırılıyor - 1. Resim

"TOPLU TAŞIMA OLAN YERLERDE SERVİSLER KALDIRILACAK"

Şimşek şöyle devam etti: "Ayrıca mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesi izne tabi olacak. İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak."

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Quick Sigorta 7’nci yaşını kutluyorToplu taşıma olan yerlerde kamu personel servisleri kalkıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kamuda yeni dönem! 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar personel alınacak - EkonomiArtık sadece emekli olanlar kadar personel alınacakKamuda Tasarruf Paketi açıklandı... 8 öncelikli alan belirlendi: İşte alınacak önlemler - Ekonomiİşte kamuda tasarrufta alınacak önlemlerKamuda tasarruf, doları düşürür mü? İşte cevabı… - EkonomiKamuda tasarruf, doları düşürür mü? İşte cevabı…Altın neden yükseldi? Yeni haftada artış sürecek mi? - EkonomiAltın almayı düşünenler dikkat!HES’ler su azalınca ‘GES’ten güç almak istiyor! ‘Hibrit’ santraller kapasiteyi de artıracak - EkonomiHibrit’ santraller kapasiteyi de artıracakDrone ile tarlalarda korsan trafo avı başladı! Şehirde kaçak bitti sıra sulamada! - EkonomiŞehirde kaçak bitti sıra sulamada!
Sonraki Haber Yükleniyor...