Kamuda tasarruf tedbirlerinde araç detayı! Yabancı otomobiller yasak, servisler kaldırılıyor

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mayıs 2024 10:31 - Güncelleme: 13 Mayıs 2024 11:06 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf tedbirlerinin en dikkat çeken başlığı taşıtlar oldu. Buna göre kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanacak; savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak.