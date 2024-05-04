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İçişleri'nden tasarruf tedbiri! Bakan ve yardımcılarının araç sayısı azaltıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İçişleri&#039;nden tasarruf tedbiri! Bakan ve yardımcılarının araç sayısı azaltıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Tasarruf tedbirleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın araçları da dahil olmak üzere bakan yardımcılarının koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." denildi.

Bir süredir sık sık dile getirilen kamuda tasarruf için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da kamuda tasarrufa ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapmış ve yeni tedbirlerin yakında kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştu.

ARAÇ VE POLİS SAYILARI AZALTILDI

İlk hamle İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla; Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." denildi.

ŞİMŞEK, "GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ" DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik. Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi, tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik, yakında bazı hususları paylaşacağız ve gereken adımları atacağız." demişti.

ERDOĞAN: TASARRUF TEDBİRLERİ ALMAK DURUMUNDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Irak dönüşü yaptığı açıklamada "Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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