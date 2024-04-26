Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi! Peki neleri kapsayacak?

Hükümet vatandaşın refahını artırmak için kamuda tasarruf dönemini başlatıyor. Bugün konu hakkında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf çalışmasını nihai noktaya getirdiklerini, tasarruf ve harcama kontrolünü yılın ikinci yarısında güçlü şekilde devreye alacaklarını bildirdi. Peki kamuda tasarruf neleri kapsayacak?

Hükümet kamuda tasarruf için düğmeye bastı. Vatandaşın refahını artırmak için atılan adımda son hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki dönemde önemli adımlar atılacak.

BAKAN ŞİMŞEK YILIN İKİNCİ YARISINI İŞARET ETTİ

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönem için tarih verdi. Hazine Bakan Şimşek, kamuda tasarruf tedbirleri için yılın ikinci yarısını işaret etti.

"GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ"

Şimşek "Tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik. Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi, tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik, yakında bazı hususları paylaşacağız ve gereken adımları atacağız." dedi.

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KAMUDA TASARRUF NELERİ KAPSAYACAK?

Peki kamuda tasarruf tedbirleri neleri kapsayacak? Irak dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda önemli mesajlar vermişti.

Erdoğan konu hakkında, "Birçok harcamanın gözden geçirileceğini belirten Erdoğan, "Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir. Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız." açıklamasını yapmıştı.