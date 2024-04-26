Bakan Şimşek'ten kritik mesaj: Enflasyonu düşürmek süreç işidir, kararlı adımlar atacağız

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Nisan 2024 10:06 - Güncelleme: 26 Nisan 2024 10:08 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dezenflasyonun yılın ikinci yarısında başlayacağını belirten Bakan Şimşek, "Dezenflasyon zaman alıyor. Enflasyonu düşürmek bütün dünyada bir süreç işidir. Geçen sene yayınlanan bir çalışmada enflasyonun şok öncesi döneme dönmesi 3,4 yıl alıyor. Bu bir süreç. Enflasyon için kararlı adımlar atacağız." dedi.