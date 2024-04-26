Bakan Şimşek'ten kritik mesaj: Enflasyonu düşürmek süreç işidir, kararlı adımlar atacağız
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dezenflasyonun yılın ikinci yarısında başlayacağını belirten Bakan Şimşek, "Dezenflasyon zaman alıyor. Enflasyonu düşürmek bütün dünyada bir süreç işidir. Geçen sene yayınlanan bir çalışmada enflasyonun şok öncesi döneme dönmesi 3,4 yıl alıyor. Bu bir süreç. Enflasyon için kararlı adımlar atacağız." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Burada ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, enflasyonla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Enflasyonu düşürmenin bir süreç işi olduğunu belirten Şimşek, kararlı adımların atılacağını söyledi.
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Kaynak: Türkiye Gazetesi