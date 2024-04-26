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Bakan Şimşek'ten kritik mesaj: Enflasyonu düşürmek süreç işidir, kararlı adımlar atacağız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek&#039;ten kritik mesaj: Enflasyonu düşürmek süreç işidir, kararlı adımlar atacağız

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dezenflasyonun yılın ikinci yarısında başlayacağını belirten Bakan Şimşek, "Dezenflasyon zaman alıyor. Enflasyonu düşürmek bütün dünyada bir süreç işidir. Geçen sene yayınlanan bir çalışmada enflasyonun şok öncesi döneme dönmesi 3,4 yıl alıyor. Bu bir süreç. Enflasyon için kararlı adımlar atacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Burada ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, enflasyonla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Enflasyonu düşürmenin bir süreç işi olduğunu belirten Şimşek, kararlı adımların atılacağını söyledi.

 

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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