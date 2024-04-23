Kamuda tasarruf neleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda tasarruf çalışmalarının detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Milletin refahını artırmak için tasarruf tedbirlerinin zorunlu olduğunu belirten Erdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir. Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kamuda tasarruf döneminin başlatılacağını söylemişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji Bütçe Başkanlığının bu konuda ciddi bir çalışma yürüttüğünü belirten Yılmaz, "Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu. Ama tasarrufun özü de bir taraftan önceliklendirme, odaklanma, verimliliği artırma. Yani tasarruf derken harcamaların azaltılmasının yanı sıra mevcut harcamaları daha verimli hale getirme, önceliklendirme, ekonominin rekabet gücüne, verimliliğine, sosyal refaha daha fazla katkı sunar hale getirme boyutları da var" demişti.

"KAMUDA TASARRUF NEYİ KAPSIYOR?"

Kamuda tasarruf tedbirlerine yönelik çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Irak ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan'a "Efendim kamuda tasarrufa yönelik bir çalışma yürütüldüğünü, hazırlandığını biliyoruz. Bu çalışmanın neyi kapsadığını, içeriği hakkında bilgi verebilir misiniz ve ne zaman yürürlüğe girer?" sorusu yöneltildi.

"KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI"

Birçok harcamanın gözden geçirileceğini belirten Erdoğan, "Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir. Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız." dedi.