Fahiş fiyata yeni tedbir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bedelini ödeteceğiz" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatla mücadele kapsamında yeni ve daha caydırıcı tedbirlerin getirilebileceğini söyledi. Kısa sürede adım atılacağını belirten Erdoğan, "Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine üzerine gideceğiz. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Fahiş fiyat ve enflasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirlerden bahsetti. Erdoğan, fahiş fiyat uygulayanların bedelini ödeyeceğini söyledi.

FAHİŞ FİYATA HAPİS CEZASI GELİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Gıdada bu fahiş fiyatla ilgili mücadelede kimine göre ambalajların üzerine ürünün kendi fiyatının yazılması gibi öneriler var. Fahiş fiyata yönelik yeni bir yol haritası ya da yeni bir adım var mı? Örneğin hapis cezası da düşünülebilir mi?" sorusu yöneltildi.

"BEDELİNİ FAZLASIYLA ÖDEYECEK"

Fahiş fiyata taviz verilmeyeceğini belirten Erdoğan, "Burada temel önceliğimiz her şeyden önce vatandaşımızın refahıdır. Fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya koyabiliriz. Aşırı kar hırsı dizginlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın sorun devam edecektir. Hele gıda gibi mecburi kalemlerde buna müsaade edemeyiz. Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine üzerine gideceğiz. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek." dedi.

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