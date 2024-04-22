Asgari ücret ve emekli zammı da masaya yatırılacak! Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor

Çalışma Meclisi yıllar sonra toplanıyor. Son toplantısını 2019'da gerçekleştiren Meclis'te Türk-İş, Hak-İş, Disk, Tisk, Memur-Sen, Kamu-Sen, TOBB ve TESK gibi sendika ve iş dünyası temsilcileri yer alacak. Taraflar asgari ücret, emekli, kıdem tazminatı, esnek çalışma gibi konuları görüşecek.

İş hayatı için kritik bir öneme sahip olan Çalışma Meclisi 13. kez toplanıyor. 23 Mayıs 2019'dan bu yana ilk kez toplanacak olan Çalışma Meclis'i 5 yıl sonra bir araya geliyor. Toplantı 29-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KİMLER KATILACAK?

Toplantıya TÜRK-İş, HAK-İŞ, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TESK davet edildi. Toplantı Beştepe'de 2 gün boyunca devam edecek.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Toplantıda çalışma hayatının güncel sorunları tartışılacak. O sorunların çözüm önerileri masaya yatırılacak. Kıdem tazminatı, esnek çalışma modelleri, asgari ücret ve emekli aylıkları gibi ücret artışlarının detayları ele alınacak. 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri tek çatı altında toplayacak Türk İş Kanunu konusunda da görüş alış verişi yapılacak. Çalışanların üzerindeki vergi yükünün azaltılması, gelir vergisi dilimlerinde çalışanların lehine güncelleme yapılması gibi talepler dile getirilecek.

ERDOĞAN TARAFLARLA GÖRÜŞECEK

Rapor ve sonuç bildirgesi sendikaların da katılımı ile ileri bir tarihte açıklanacak. Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal tarafları ağırlayacak. 30 Nisan Salı günü Beştepe’deki programda sendika temsilcileri aynı masa etrafında buluşacak. Erdoğan’ın sosyal taraflara seslenerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.