Motorine indirim geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
23-24 Nisan güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve motorine indirim ya da zam var mı? Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle akaryakıta indirim göründü. 25 Nisan Perşembe gününden itibaren motorinin litresi 1 lira 40 kuruş ucuzlayacak.
Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıta da etki etti. Araç sahiplerinin dört gözle beklediği indirim haberi geldi.
MOTORİNE İNDİRİM
Brent petrol fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece 25 Nisan Perşembe günün motorine indirim bekleniyor. Motorinin litresi 1 lira 40 kuruş ucuzlayacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
23 Nisan itibarıyla motorinin litresi İstanbul'da (Avrupa) 42 lira 18 kuruşa, İzmir'de 43 lira 29 kuruşa, Ankara'da ise 43 lira 4 kuruşa satılıyor.
Benzinin litresi ise İstanbul'da (Avrupa) 43 lira 58 kuruşa, İzmir'de 44 lira 68 kuruşa, Ankara'da 44 lira 42 kuruşa satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi