Motorine indirim geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Nisan 2024 09:37 - Güncelleme: 23 Nisan 2024 09:48 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

23-24 Nisan güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve motorine indirim ya da zam var mı? Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle akaryakıta indirim göründü. 25 Nisan Perşembe gününden itibaren motorinin litresi 1 lira 40 kuruş ucuzlayacak.