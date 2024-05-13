Kamuda tasarruf, doları düşürür mü? İşte cevabı…

Dolarda son dakika! 13 Mayıs dolar fiyatı kaç TL? Serbest piyasada dolar yeni haftaya 32,24 TL’ye yakın, yatay seyirle başlıyor. Gözler Kamuda Tasarruf Paketine çevrildi. Alınacak tedbirlerle enflasyonda düşüşün hızlandırılması ve beklentilerin pozitife dönmesiyle birlikte ülkeye yabancı sermaye girişinin artması hedefleniyor. Böylece döviz üzerindeki baskının da önümüzdeki süreçte daha fazla hafiflemesi öngörülüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Döviz kurlarında haftalardır yatay görünüm devam ederken gözler bugün açıklanması beklenen Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketine çevirdi. Enflasyonla mücadele ve kamu maliyesinde disiplin kapsamında uygulanacak, harcamalara dair bir dizi önemli tedbirleri içeren paket ile birlikte; devletin ilk etapta yıl sonuna kadar 100 milyar TL tasarruf elde etmesi planlanıyor.

TASARRUF PAKETİ DOLARI DÜŞÜRECEK Mİ?

Kamunun zaruri olmayan ve tedbir uygulanabilen alımlarının azalmasıyla birlikte, piyasada birçok alanda mal ve hizmetlerde talep enflasyonunun gerilemesi görülebilecek. Aynı zamanda bu yıl hedeflenen bütçe açığının en az yüzde 4 gerilemesi sağlanacak. Yeni vergi artışlarının düşünülmüyor olmasıyla birlikte de mal ve hizmetlerde vergi artışı kaynaklı zamlarını önüne geçilecek. Bütün bunlar dezenflasyonist sürece katkı ve yabancı sermaye girişinde de artışla birlikte döviz kurları üzerindeki baskının hafiflemesini beraberinde getirebilecek.

13 MAYIS DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Dolar serbest piyasada yeni haftaya 32,24 TL’ye yakın başlangıç yaptı. Döviz bürolarında da 31,90 – 32,00 TL alım ve satım aralığında ilk işlemler gerçekleşiyor. Euro ise serbest piyasada 34,50 TL satış tarafında fiyatlanıyor.

Son dönemde Türkiye’nin notunu artırmaya başlayana kredi derecelendirme kuruluşları da TCMP tarafından Türk lirasının güçlenmesi için uygulanan para politikasına maliye politikasının da destek vermesi gerektiğine dikkat çekiyordu. Bugün açıklanacak ve devamı beklenen tedbirlerle birlikte yeni not artışlarının de destekleneceği ve bu beklentinin TL’yi daha da güçlendireceği öngörülüyor.

TASARRUF TEDBİRLERİ NASIL YANSIYACAK?

Kamunun talebinin düşmesi ile birlikte piyasada özellikle devlete iş yapan sektör ve işletmelerin iş hacminde bir miktar gerileme yaşanabileceğini aktaran ekonomistler, “Böylece o sektörlerde istihdam kaybı da söz konusu olabilir. Bununla birlikte ülke büyümesi üzerinde kamu harcamalarının etkisi de azalabilir. Kamu istihdamının da gerileyecek olması yine istihdam rakamlarına yansıyabilir. Beraberinde uygulanan sıkı para politikası ile birlikte yılın ikinci yarısında reel sektör tarafında bir miktar yavaşlama da görülebilir” görüşünü dile getiriyor.

MAKROEKONOMİK VERİLERDE SON GÖRÜNÜM

Türkiye ekonomisine dair geçen hafta açıklanan son verilere bakıldığında;

-İşsizlik oranı mart ayında 0,1 puan azalarak %8,6 oldu. İşsiz sayısı ise 3 milyon 57 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlikte tek hanenin korunduğu ve düşüş eğiliminin sürdüğü görülüyor.

-Martta sanayi üretimi martta de aylık bazda %0,3 gibi sınır bir gerileme kaydederken, yıllık %4,3 artış tarafında kalmayı başardı.

CARİ DENGE AÇIKLANACAK

Bugün açıklanacak cari denge verisi dikkatle takip edilecek. Yıllık cari açıkta son aylarda belirgin olarak gerçekleşen gerileme eğiliminin devam etmesi piyasaları destekleyecek. Şubat ayında cari açık 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Yıllık cari açık da 31,8 milyar dolar olmuştu.

Bu hafta Türkiye’de ayrıca bugün perakende satışlar ve cuma günü konut satışları ile konut fiyatları açıklanacak. Konut piyasasında da son aylarda yüksek faizden kaynaklanan talep ve reel anlamda fiyat düşüşü dikkat çekiyor.

NİSAN AYI BEKLENTİ ANKETİ ÖNEMLİ

Bu hafta cuma günü ayrıca TCMB tarafından “Nisan 2024-Piyasa Katılımcıları Anketi”nin sonuçları da açıklanacak. Özellikle son bir aylık süreçte yabancı sermaye girişindeki artış ve beklentilerde daha belirgin olarak gerçekleşen düzelmenin, TÜFE ve döviz kuru beklentilerine nasıl yansıdığı dikkatle takip edilecek.