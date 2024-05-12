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Tasarruf tedbirleri başladı... Bakan Uraloğlu'nun konvoyu dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tasarruf tedbirleri başladı... Bakan Uraloğlu&#039;nun konvoyu dikkat çekti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Malatya ziyaretinde tasarruf tedbirleri doğrultusunda konvoyunda 3 araç yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Bakan Abdulkadir Uraloğlu Malatya Havalimanı'nda kent protokolünce karşılandı.

KONVOYU DİKKAT ÇEKTİ

Uraloğlu'nu valilik önünde ise Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti İl Başkanı Namık Gören ve MHP İl Başkanı Gökhan Gök ile diğer protokol üyeleri karşıladı.

Valilik ziyaret defterini imzalayan Uraloğlu, daha sonra valilikte düzenlenen ve bakanlığa bağlı birimlerle ilçe belediye başkanlarının da katıldığı İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Girişinde gazetecilerin görüntü almasına izin verilen toplantı basına kapalı sürdü.

Tasarruf tedbirleri başladı... Bakan Uraloğlu'nun konvoyu dikkat çekti - 1. Resim

Bakan Uraloğlu'nun konvoyu kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında 3 minibüsten oluştuğu görüldü.

ŞİMŞEK, "GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ" DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik. Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi, tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik, yakında bazı hususları paylaşacağız ve gereken adımları atacağız." demişti.

ERDOĞAN: TASARRUF TEDBİRLERİ ALMAK DURUMUNDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Irak dönüşü yaptığı açıklamada "Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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