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Kamuda yeni dönem! 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar personel alınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı. Buna göre 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar personel alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni kamuoyuyla paylaştı.

"EMEKLİ OLAN KADAR PERSONEL ALINACAK"

8 başlıkta tasarruf tedbiri açıklayan Bakan Şimşek, hepsini tek tek açıkladı. Paketin en dikkat çeken noktalarından biri de kamuda işe alımlarla ilgili tedbir oldu. Şimşek, "3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlanacak. Destek program sayısını azaltacağız, esnek ve uzaktan çalışma modellerini geliştireceğiz." dedi.

"SADECE BİR YERDEN YÖNETİM KURULU ÜCRETİ ALINABİLECEK"

Şimşek açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Kamu çalışanlarının yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek, ücretlere üst sınır getireceğiz. Deprem ve zorunlu harcamalar hariç, mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 oranında kesinti yapacağız. Tasarruf tedbirleri tüm kamuda geçerli. İstisnasız tüm kamu personeli uymak zorundadır. Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlarda çalışmalarımızı tamamlayacağız." 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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