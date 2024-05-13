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Yargıtay'dan 47 yıl sonra gelen intikam cinayetine tahrik indirimi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yargıtay&#039;dan 47 yıl sonra gelen intikam cinayetine tahrik indirimi!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 47 yıl sonra gelen intikam cinayetinde ‘haksız tahrik uygulanmaması' kararını bozarak yerel mahkemeye geri gönderdi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA -  Babasının katilini 47 yıl sonra öldüren sanığa verilen cezada ‘haksız tahrik uygulanmaması’ Yargıtay tarafından bozma sebebi sayıldı.

Yüksek mahkeme, olay sırasında 3 yaşında olan sanığın cinayetin etkisiyle büyümesinin haksız tahrik hükmü sayılmasına hükmetti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde incelenen cinayet dosyasına konu olan olay İstanbul’da yaşandı.

47 yıl önce iki kişi arasında yaşanan kavganın ardından biri diğerini öldürdü. Katil, yakalanarak adam öldürme suçundan mahkûm olurken, ölen maktulün 3 yaşındaki oğlu tam 47 yıl sonra babasını öldüren kişiyi bularak öldürdü. İstanbul 11 Ağır Ceza Mahkemesi 50 yaşındaki sanığa, tasarlayıp adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Yerel mahkeme, maktulün sanığın babasını öldürdüğü sırada 3 yaşında olduğu gerekçesiyle haksız tahrik indirimi talebini yerinde görmeyerek uygulamadı. Karara itiraz edilince dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne geldi. İstinaf mahkemesi temyiz taleplerini reddedince sanık bir kez daha itiraz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, temyiz talebini reddeden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin kararını bozarak yeniden incelenmek üzere dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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