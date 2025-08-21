Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Erzurum'da hareketli anlar! Heyelan paniğe neden oldu... 70 ev boşaltıldı

Erzurum'da hareketli anlar! Heyelan paniğe neden oldu... 70 ev boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erzurum&#039;da hareketli anlar! Heyelan paniğe neden oldu... 70 ev boşaltıldı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'un İspir ilçesinde heyelan meydana geldi. Büyük paniğe neden olan olayın ardından bölgede 70 ev tahliye edildi.

İspir ilçe merkezinde Şadi Yılmaz Parkı'nın bulunduğu alanda heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelanın ardından yaklaşık 70 ev tahliye edildi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Bölgede uzun zamandır toprak kaymasının belirtileri olduğu söylenirken, vatandaşlar önlem alınmamasına tepki gösterdi. Şu anda herhangi bir yıkılma ya da çatlama belirtisi olmasa da, yetkililer durumu yakından takip ediyor.

Erzurum'da hareketli anlar! Heyelan paniğe neden oldu... 70 ev boşaltıldı - 1. Resim

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, ekiplerin incelemesinin devam ettiğini belirtti. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, kaymakamlık tarafından okullarda ve pansiyonlarda misafir ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Korkunç rapor açıklandı! Avrupa'da çocuk istismarının artarak devam ettiği ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu hasatta işçi çalışmıyor! Makasını getiren tarlaya giriyor, 100 kilosundan 2 litre yağ çıkıyor - Yaşam100 kilosundan 2 litre yağ çıkıyorDamakları çatlatan Adana kebabı ile ilgili kritik uyarı! "Eğer kıyma dağılmıyorsa..." - YaşamAdana kebabı ile ilgili kritik uyarı!Tüm Türkiye ona isim aramıştı! Ve sürecin sonuna gelindi... 8 ay sonra evine dönüyor - YaşamVe süreç tamamlandı! Eve dönüş vakti geldi2 gün boyunca yanmıştı! Küle dönen ormandaki son gelişme gözyaşlarına sebep oldu - YaşamKüle dönen ormandaki son gelişme duygulandırdı5 yaşındaki Yağmur'un hayali gerçekleşti! Anne karnından beri bu hastalıkla mücadele ediyor - YaşamOnun hayali için bir araya geldilerTokat'ta gece yarısı korkutan deprem - YaşamTokat'ta gece yarısı korkutan deprem
Sonraki Haber Yükleniyor...