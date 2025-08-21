Erzurum'da hareketli anlar! Heyelan paniğe neden oldu... 70 ev boşaltıldı

İspir ilçe merkezinde Şadi Yılmaz Parkı'nın bulunduğu alanda heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelanın ardından yaklaşık 70 ev tahliye edildi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Bölgede uzun zamandır toprak kaymasının belirtileri olduğu söylenirken, vatandaşlar önlem alınmamasına tepki gösterdi. Şu anda herhangi bir yıkılma ya da çatlama belirtisi olmasa da, yetkililer durumu yakından takip ediyor.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, ekiplerin incelemesinin devam ettiğini belirtti. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, kaymakamlık tarafından okullarda ve pansiyonlarda misafir ediliyor.