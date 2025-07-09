İlçeyi komşu ile bağlayan yolda heyelan! Araçlar yolda kaldı

Yüksekova-Van yolunda heyelan meydana geldi. Bazı araçlar mahsur kalırken, ekiplerin müdahalesiyle yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kısa süreli yağışlar, Yüksekova-Van kara yolunun çöplük mevkiinde toprak kaymasına yol açtı.

Yolun çift şeridinin de kapanmasıyla araçlar 1 saat yolda kaldı, uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle yol, kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Yolda bekleyen sürücülere destek olmak amacıyla Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Muharrem Tekin ve Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna olay yerine geldi. Oda başkanları, sürücülere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan yetkililer, özellikle yağışlı havalarda heyelan riskine karşı sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.