İki çobanın tartışması kanlı bitti! Arazide korkunç cinayet

Denizli'de iki çobanın arasındaki alacak verecek tartışmasında Osman Eren, Cihat Arman'ın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde arazide keçi otlatmaya çıkan Cihat Arman, bir süre sonra aynı arazide hayvanlarını otlatan (55) Osman Eren’le karşılaştı. İki çobanın arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çoban Cihat Arman tartışmanın büyümesiyle ateşli silahıyla Osman Eren’i yaraladı.

Vatandaşların silah sesini duymasıyla arazide Eren’in yaralı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Eren, ambulansla Çardak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Eren hayatını kaybetti. 55 Yaşındaki Osman Eren otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren Cihat Arman ise kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.