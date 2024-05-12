Anneler Günü'nde vahşet! Cinnet getiren kadın 9 yaşındaki oğlunu öldürdü
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Mersin'de psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen bir anne, misafir olduğu evde cinnet getirerek 9 yaşındaki oğlunu öldürdü. Anne, gözaltına alındı.
Mersin'de Anneler Günü'nde korkunç bir olay meydana geldi. Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Gülüzar E. adlı kadın, misafir olarak geldiği bir akrabasının evinde, cinnet geçirerek 9 yaşındaki oğlu Y.E.'yi karın bölgesinden bıçakladı.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ANNE GÖZALTINDA
Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı