Anneler Günü'nde vahşet! Cinnet getiren kadın 9 yaşındaki oğlunu öldürdü

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Mayıs 2024 14:32 - Güncelleme: 12 Mayıs 2024 14:40 - Güncelleme:

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Mersin'de psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen bir anne, misafir olduğu evde cinnet getirerek 9 yaşındaki oğlunu öldürdü. Anne, gözaltına alındı.