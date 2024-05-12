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Haberler > Gündem > Eşe ninenin zorlukları aşan evlat sevgisi... "40 yıldır uyumadan başında bekliyorum"

Eşe ninenin zorlukları aşan evlat sevgisi... "40 yıldır uyumadan başında bekliyorum"

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da Eşe Işık, 7 çocuğunu bebekken kaybetti. Sadece Duran ismini verdiği çocuğu yaşayan Eşe Işık, 40 yıldır engelli oğluna bakıyor. "40 yıldır uyumadan başında bekliyorum" dediği oğlu için tedavi bile olmayan anne Işık, 7 metrekarelik evinde yaşadıklarını anlattı. 

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Duran (78) ve Eşe Işık (67) çiftinin evliliklerinden 7 çocukları dünyaya geldi. Ancak çocukların hepsi geçirdiği rahatsızlıklar sonucu hayatını kaybetti. 

Son dünyaya gelen ve Duran ismini verdikleri çocuk ise yaşadı ancak 2 aylıkken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle beyinde oluşan hasar nedeniyle engelli kaldı. Anne Eşe Işık o gün bu gündür dünyada kalan tek çocuğuna 7 metrekarelik evinde bebek gibi bakıyor.

Eşe ninenin zorlukları aşan evlat sevgisi... "40 yıldır uyumadan başında bekliyorum" - 1. Resim

40 YILDIR HİÇ YÜRÜMEDİ

Anne olmanın tüm zorluklarını oğluna olan sevgisi ile aştığını aktaran Işık, “2 Aylıkken doktora gitmiştik. İlaçlar yan etki yaptı ve beyin hasarı oluştu. 40 yıldır hiç yürümedi.

Eşe ninenin zorlukları aşan evlat sevgisi... "40 yıldır uyumadan başında bekliyorum" - 2. Resim

Oğlum benim ciğerim. 7 evladım oldu hepsi bebekken o zaman imkânsızlıklar nedeni ile burada dağ başında ulaşım yok yok yol yok hastalanıp vefat etti. Tek bu oğlumu yaşatabildim.

Eşe ninenin zorlukları aşan evlat sevgisi... "40 yıldır uyumadan başında bekliyorum" - 3. Resim

Oğlumun gece gündüz başını beklerim. Oğlum bensiz hiç bir şey yapamaz. Allah kimseye ciğer acısı evlat acısı vermesin.

Eşe ninenin zorlukları aşan evlat sevgisi... "40 yıldır uyumadan başında bekliyorum" - 4. Resim

'UYUMADAN BAŞINDA BEKLERİM'

Doktorlar bile '40 yıldır yatalak hastada yatak yarası olur nasıl bu oğlunda olmadı' diye şaşırdı. Ona gece gündüz böyle uyumadan başında bekler yatarım. Oğlum 5 yaşındayken köyde kayalıklardan düştüm. Daha sonra ayağımda kırıldı bende böyle kaldım.

Eşe ninenin zorlukları aşan evlat sevgisi... "40 yıldır uyumadan başında bekliyorum" - 5. Resim

OĞLU İÇİM TEDAVİ BİLE OLMADI

Oğlumu kimselere bırakamadığım için tedavide olmadım. Böyle kaldım. Ben oğlumun acısını görmeyeyim böyle başında beklemeye razıyım. Tedavi olmak isterim.

Eşe ninenin zorlukları aşan evlat sevgisi... "40 yıldır uyumadan başında bekliyorum" - 6. Resim

Hiç kimsemiz yok. Babası da zor yürüyor bakamaz. Zor ama evlat acısı başka olduğu için gece gündüz yanından ayrılmam. Ona gözüm gibi bakarım” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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