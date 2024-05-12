Eşe ninenin zorlukları aşan evlat sevgisi... "40 yıldır uyumadan başında bekliyorum"

Adana'da Eşe Işık, 7 çocuğunu bebekken kaybetti. Sadece Duran ismini verdiği çocuğu yaşayan Eşe Işık, 40 yıldır engelli oğluna bakıyor. "40 yıldır uyumadan başında bekliyorum" dediği oğlu için tedavi bile olmayan anne Işık, 7 metrekarelik evinde yaşadıklarını anlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Duran (78) ve Eşe Işık (67) çiftinin evliliklerinden 7 çocukları dünyaya geldi. Ancak çocukların hepsi geçirdiği rahatsızlıklar sonucu hayatını kaybetti.

Son dünyaya gelen ve Duran ismini verdikleri çocuk ise yaşadı ancak 2 aylıkken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle beyinde oluşan hasar nedeniyle engelli kaldı. Anne Eşe Işık o gün bu gündür dünyada kalan tek çocuğuna 7 metrekarelik evinde bebek gibi bakıyor.

40 YILDIR HİÇ YÜRÜMEDİ

Anne olmanın tüm zorluklarını oğluna olan sevgisi ile aştığını aktaran Işık, “2 Aylıkken doktora gitmiştik. İlaçlar yan etki yaptı ve beyin hasarı oluştu. 40 yıldır hiç yürümedi.

Oğlum benim ciğerim. 7 evladım oldu hepsi bebekken o zaman imkânsızlıklar nedeni ile burada dağ başında ulaşım yok yok yol yok hastalanıp vefat etti. Tek bu oğlumu yaşatabildim.

Oğlumun gece gündüz başını beklerim. Oğlum bensiz hiç bir şey yapamaz. Allah kimseye ciğer acısı evlat acısı vermesin.

'UYUMADAN BAŞINDA BEKLERİM'

Doktorlar bile '40 yıldır yatalak hastada yatak yarası olur nasıl bu oğlunda olmadı' diye şaşırdı. Ona gece gündüz böyle uyumadan başında bekler yatarım. Oğlum 5 yaşındayken köyde kayalıklardan düştüm. Daha sonra ayağımda kırıldı bende böyle kaldım.

OĞLU İÇİM TEDAVİ BİLE OLMADI

Oğlumu kimselere bırakamadığım için tedavide olmadım. Böyle kaldım. Ben oğlumun acısını görmeyeyim böyle başında beklemeye razıyım. Tedavi olmak isterim.

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Hiç kimsemiz yok. Babası da zor yürüyor bakamaz. Zor ama evlat acısı başka olduğu için gece gündüz yanından ayrılmam. Ona gözüm gibi bakarım” dedi.