16 yaşındaki çocuk akranını vurdu! Sebebi pes dedirtti

Beyoğlu'nda 16 yaşındaki A.K. dedikodusunu yaptığını öne sürdüğü akranı M.N.T. isimli çocuğu silahla vurdu. Çocuk bacağından ve ayağından yaralanırken 16 yaşındaki zanlı kısa sürede yakalandı. Hakkında 9 suç kaydının olduğu öğrenilen şüpheli ifadesinde "Arkamdan konuşup dedikodumu yapıyordu. Ben de gördüğüm yerde vurdum" dedi.

Beyoğlu'nda geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki A.K. isimli zanlı, mahallede arkasından konuştuğunu iddia ettiği arkadaşı M.N.T.'nin peşine düştü.

Arkadaşını bir sokakta bulan A.K., silahını sarılarak kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu M.N.T. bacağından ve ayağından yaralanırken, saldırgan A.K. ise elinde silahla koşarak kaçtı. Saldırganın kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olayın ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı M.N.T. ambulansla, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genci hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında yaralı M.N.T.’nin ifadesine başvuran Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

16 YAŞINDA 9 SUÇ KAYDI VAR

Çalışmalar çerçevesinde saldırganın, emniyette 9 adet suç kaydı bulunan 16 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi. Şahsın gidebileceği yerlere baskın düzenleyen polis, onu olay yerine yakın bir sokakta olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

'DEDİKODUMU YAPIYORDU GÖRDÜĞÜM YERDE VURDUM'

Gözaltına alınan A.K. emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan A.K., “Arkamdan konuşup dedikodumu yapıyordu. Ben de gördüğüm yerde vurdum” dedi.

İşlemleri tamamlanan A.K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.