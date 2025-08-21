Damakları çatlatan Adana kebabı ile ilgili kritik uyarı! "Eğer kıyma dağılmıyorsa..."
Hakikisi yenilince tadı damakta kalan Adana kebabı ile ilgili uyarı geldi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Eğer kebapta kıyma dağılmıyorsa, ben onda art niyet ararım." dedi
Ünü ülke sınırlarını aşan Adana kebabıyla ilgili uyarı geldi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, yaptığı açıklamada kebapta karbonat, hamur ve ekmek hilesi olabileceği konusuna dikkat çekti.
"KIYMA DAĞILMIYORSA, BEN ONDA ART NİYET ARARIM"
Gerçek Adana kebabının zırhla çekildiğini belirten Yağmur, "Gerçek Adana kebabının altına kıyma saplandıktan sonra bir şiş koyulur. Neden? Çünkü o kıyma ocağa dökülmesin diye. Yani, piştikten sonra şişten çekerken yavaşça bulgur gibi dağılması gerekir. Eğer o kebapta kıyma dağılmıyorsa, ben onda art niyet ararım. Belki karbonat, belki hamur, belki ekmek vardır içinde. Neden? Tutsun diye. Ama gerçek kıyma dağılır; bulgur gibi dağılır" dedi.
Kıyma kebabının normal şişlerde olması gerektiğine de değinen Yağmur, şunları söyledi:
"BU KEBAP, MUTLAKA SIRT ETİNDEN YAPILIR"
"Kuzu eti haricinde hiçbir et kebabın içine girmez. Bu kebap, mutlaka sırt etinden yapılır. Ve eğer o kıyma, şişten çekerken dağılıyorsa, işte o gerçek Adana kebabıdır. Ama kıyma dağılmıyorsa, elle kıymayı açıp içine soğanını, biberini yerleştiriyorsanız ve kıyma kendi kendine kapanıyorsa. Bu kıyma değildir. Bu Adana kebabı hiç değildir"