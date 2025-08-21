Lisede akılalmaz olay! Herkesin gözü önünde öğretmenini darbetti: Güvenlik böyle müdahale etti

Şaşkına çeviren olay, ABD'nin California eyaletindeki Lincoln Lisesi'nde yaşandı. Okulun spor salonunda, herkesin gözü önünde öğretmenine saldıran çocuk, hızını alamayıp adamı darbetmeye başladı.

Okulun güvenlik görevlisi olaya kısa süre içinde müdahale ederken, çocuğu zorla dışarı çıkardı.

HAVAYA KALDIRIP YERE FIRLATTI

Olay anları öğrencilerin kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde güvenlik görevlisinin öğrenciyi havaya kaldırarak sert bir şekilde yere attığı ve etkisiz hale getirdiği görüldü.

ÖĞRENCİLERDEN ALKIŞ ALDI

Bu hareket salonda büyük alkış toplarken, görüntüler ülke genelinde geniş yankı uyandırdı. Öğrencinin kimliği ve öğretmene neden saldırdığı ise henüz belirsizliğini koruyor.