Haberler > Dünya > Lisede akılalmaz olay! Herkesin gözü önünde öğretmenini darbetti: Güvenlik böyle müdahale etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin California eyaletinde bir okulda herkesin gözü önünde öğretmenini darbeden bir öğrenci sosyal medyada gündem oldu. Olaya müdahale eden güvenlik görevlisi ise büyük alkış topladı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Şaşkına çeviren olay, ABD'nin California eyaletindeki Lincoln Lisesi'nde yaşandı. Okulun spor salonunda, herkesin gözü önünde öğretmenine saldıran çocuk, hızını alamayıp adamı darbetmeye başladı. 

Lisede akılalmaz olay! Herkesin gözü önünde öğretmenini darp etti: Güvenlik böyle müdahale etti - 1. Resim

Okulun güvenlik görevlisi olaya kısa süre içinde müdahale ederken, çocuğu zorla dışarı çıkardı.

HAVAYA KALDIRIP YERE FIRLATTI

Olay anları öğrencilerin kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde güvenlik görevlisinin öğrenciyi havaya kaldırarak sert bir şekilde yere attığı ve etkisiz hale getirdiği görüldü.

Lisede akılalmaz olay! Herkesin gözü önünde öğretmenini darp etti: Güvenlik böyle müdahale etti - 2. Resim

ÖĞRENCİLERDEN ALKIŞ ALDI

Bu hareket salonda büyük alkış toplarken, görüntüler ülke genelinde geniş yankı uyandırdı. Öğrencinin kimliği ve öğretmene neden saldırdığı ise henüz belirsizliğini koruyor. 

