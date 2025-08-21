Sınıflar ne zaman belli olacak? 1. ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi tarihi

Milyonlarca öğrenci ve veli, sınıfların ne zaman açıklanacağını ve kura sonuçlarının hangi tarihte erişime açılacağını araştırıyor.

SINIFLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öğrenciler ve veliler yeni eğitim öğretim yılı öncesinde sınıfların ne zaman belli olacağını merak ediyor. Sınıf listeleri, okulların açılmasına kısa bir süre kala ilan edilecek. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okulların duyurularını takip ederek kendi sınıflarını öğrenebilecek. Şube belirleme kura çekimi tarihi belli olduğunda haberimizde yer verilecek.

ŞUBE BELİRLEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şube belirleme işlemleri, sınıfların dengeli şekilde oluşturulması için kura yöntemiyle yapılacak. Kura çekimi, okulların hazırlık süreçlerinin tamamlanmasının ardından eğitim-öğretim yılı başlamadan önce gerçekleştirilecek. Kura çekiminin Ağustos ayı içerisinde yapılması öngörülüyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre başlayacak. 8 Eylül Pazartesi günü okullar açılacak ve tüm öğrenciler ilk derslerine girmiş olacak.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Okulların açılmasına 17 gün kaldı. Eğitim takviminde belirtilen tarihe göre geri sayım devam ediyor. Öğrenciler yeni döneme kısa süre içerisinde kavuşacak ve ders zili yeniden çalacak.