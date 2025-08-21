Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İlk ders zili çalmadan İstanbul Valiliği'nden sokak köpekleri talimatı! "İvedilikle başlatılacak"

İlk ders zili çalmadan İstanbul Valiliği'nden sokak köpekleri talimatı! "İvedilikle başlatılacak"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlk ders zili çalmadan İstanbul Valiliği&#039;nden sokak köpekleri talimatı! &quot;İvedilikle başlatılacak&quot;
İstanbul, Köpek, Toplama, Valilik, Okullar, Hayvan, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, ilk ders zili çalmadan sahipsiz köpekler için harekete geçti. Valilik açıklamasında, çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliğini koruma amacıyla sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin ivedilikle başlatılacağını duyurdu.

Türkiye genelindeki başıboş köpek sorunu yeni eğitim öğretim dönemine sayılı günler kala bu kez İstanbul Valiliği kararıyla gündeme geldi. 

Valilik yaptığı açıklamada, özellikle okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde toplama faaliyetlerinin hızlandırılacağı vurgulandı.

 HEPSİ TOPLANACAK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması.”

Valilik, toplama işlemlerinin mevcut yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Kamu güvenliğini tehdit eden durumların önüne geçmek için çalışmaların hızla tamamlanacağı ifade edildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Instagram hesabı kapatılan Murat Övüç’ten radikal karar! Yedek hesabından duyurdu, herkesi şaşırttıİran'dan Türkiye'ye getirdi! Dışı yeşil, içi sarı... Tadan ananasa benzetiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Komisyonun en çarpıcı anı! Kahraman gazi, protez gözünü çıkarıp öyle konuştu - GündemProtez gözünü çıkarıp söze başladı! 'Bedel' çıkışıİHA muhabiri unutulmadı! Hayatını kaybeden Umut Yakup Tanrıöver mezarı başında dualarla anıldı - GündemİHA muhabiri unutulmadı! Hayatını kaybeden Umut Yakup Tanrıöver mezarı başında dualarla anıldıİstanbul Valiliği'nden SMA stantlarıyla ilgili flaş karar: Yüksek sese kesinlikle müsaade edilmeyecek - Gündem"Kesinlikle müsaade edilmeyecek"BDDK raporu İmamoğlu'nu zora sokacak! Yurt dışından topladığı kredileri bakın ne için kullanmışlar - Gündem66 milyar liralık krediyi bakın ne için kullanmışlarTürk bayrağının altında direk dansına tepki yağıyor! Valilik'ten açıklama geldi - GündemTürk bayrağının altında dansa tepki yağıyor!Fiyatlar bir anda düşecek...Marketlerde yeni dönem: Cumhur Reyonu geliyor! - GündemYeni dönem yolda! Cumhur Reyonu geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...