İlk ders zili çalmadan İstanbul Valiliği'nden sokak köpekleri talimatı! "İvedilikle başlatılacak"

Türkiye genelindeki başıboş köpek sorunu yeni eğitim öğretim dönemine sayılı günler kala bu kez İstanbul Valiliği kararıyla gündeme geldi.

Valilik yaptığı açıklamada, özellikle okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde toplama faaliyetlerinin hızlandırılacağı vurgulandı.

HEPSİ TOPLANACAK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması.”

Valilik, toplama işlemlerinin mevcut yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Kamu güvenliğini tehdit eden durumların önüne geçmek için çalışmaların hızla tamamlanacağı ifade edildi.