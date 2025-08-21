Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ortaokullar ne zaman açılacak? Oryantasyon ve uyum tarihi gündemde...

Ortaokullar ne zaman açılacak? Oryantasyon ve uyum tarihi gündemde...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ortaokullar ne zaman açılacak? Oryantasyon ve uyum tarihi gündemde...
Okullar, Ortaokul, İlkokul, Ara Tatil, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca öğrenci ders başı yapmak için gün sayıyor. Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kaldı, peki okullar ne zaman açılıyor? Hem öğrenciler hem de veliler internette aynı sorunun cevabını arıyor. Peki Ortaokullar ne zaman açılacak? İlkokul 1'ler ne zaman okula başlayacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim takvimiyle, okulların açılış tarihi açıklanmıştı. Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte ders başı yapacak olan öğrenciler, internette okulların ne zaman başlayacağını sorgulatıyor. Ortaokullar ne zaman açılacak, İilkokulların uyum haftası hangi gün başlayacak? tüm merak edilenleri ve o tarihleri siz değerli okurlarımız için bu haberde derledik.

1. sınıflar okula ne zaman başlıyor? İlkokul uyum haftası tarihi - 4. Resim

ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 

Yeni eğitim yılında öğretmenlerin mesleki hazırlıkları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü ders başı yapacak. 

Ortaokullar ne zaman açılacak? Oryantasyon ve uyum tarihi gündemde... - 2. Resim

ORTAOKULLARA UYUM HAFTASI VAR MI?

Uyum haftası takvimi de en çok araştırılan konulardan biri oldu. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerini kapsayan uyum haftası ortaokullar için de yapılıyor mu? 1 Eylül'de başlayıp 5 Eylül'e kadar sürecek. Öğrencilerin okula alışması ve arkadaşları ile kaynaşması bekleniyor.

Ortaokullar ne zaman açılacak? Oryantasyon ve uyum tarihi gündemde... - 3. Resim

ORYANTASYON ÇALIŞMALARI

Ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulları, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve oryantasyon çalışmaları düzenlenecek. Bu programlarla öğrencilerin akademik, sosyal ve fiziksel ortama uyum süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokullar ne zaman açılacak? Oryantasyon ve uyum tarihi gündemde... - 4. Resim

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde tarihler paylaşılmıştı. Buna göre okullar eğitime 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 

▪️ Birinci dönem ara tatili zamanı: 10-14 Kasım 2025

▪️ Yarıyıl (Sömestr) tatili zamanı: 26 Ocak - 6 Şubat 2026

▪️ İkinci dönem ara tatili zamanı: 6-10 Nisan 2026

▪️ 2025-2026 Eğitim Yılı Kapanışı: 19 Haziran 2026

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Vahşetin bu kadarına da pes! Kan ve gözyaşı birbirine karıştı... İsrail Gazze'de insani yardım bekleyenlere saldırdıBu hasatta işçi çalışmıyor! Makasını getiren tarlaya giriyor, 100 kilosundan 2 litre yağ çıkıyor
