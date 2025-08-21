Ortaokullar ne zaman açılacak? Oryantasyon ve uyum tarihi gündemde...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim takvimiyle, okulların açılış tarihi açıklanmıştı. Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte ders başı yapacak olan öğrenciler, internette okulların ne zaman başlayacağını sorgulatıyor. Ortaokullar ne zaman açılacak, İilkokulların uyum haftası hangi gün başlayacak? tüm merak edilenleri ve o tarihleri siz değerli okurlarımız için bu haberde derledik.

ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni eğitim yılında öğretmenlerin mesleki hazırlıkları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü ders başı yapacak.

ORTAOKULLARA UYUM HAFTASI VAR MI?

Uyum haftası takvimi de en çok araştırılan konulardan biri oldu. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerini kapsayan uyum haftası ortaokullar için de yapılıyor mu? 1 Eylül'de başlayıp 5 Eylül'e kadar sürecek. Öğrencilerin okula alışması ve arkadaşları ile kaynaşması bekleniyor.

ORYANTASYON ÇALIŞMALARI

Ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulları, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve oryantasyon çalışmaları düzenlenecek. Bu programlarla öğrencilerin akademik, sosyal ve fiziksel ortama uyum süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

İlgili Haber İlkokul kayıtları ve nakilleri ne zaman açılacak? Nakil istek ve kabul ekranı

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde tarihler paylaşılmıştı. Buna göre okullar eğitime 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

▪️ Birinci dönem ara tatili zamanı: 10-14 Kasım 2025

▪️ Yarıyıl (Sömestr) tatili zamanı: 26 Ocak - 6 Şubat 2026

▪️ İkinci dönem ara tatili zamanı: 6-10 Nisan 2026

▪️ 2025-2026 Eğitim Yılı Kapanışı: 19 Haziran 2026