İlkokul kayıtları ve nakilleri ne zaman açılacak? 2025 MEB okul kayıt tarihleri

Yeni eğitim öğretim dönemi için ilkokul 1. sınıf kayıt tarihleri belli oldu. Aynı şekilde nakil işlemleri de özellikle veliler tarafından yakından takip ediliyordu, hepsi ve daha fazlası bu haberde...

İLKOKUL NAKİL İŞLERMLERİ NASIL YAPILIR?

Adres kayıt bölgesinde nakil talebinde bulunan öğrencilerin nakil dilekçeleri 15 Ağustos itibariye değerlendirilir sonrasında nakil işlemleri gerçekleşir. Diğer nedenlerle yapılan nakil talepleri eylül ayında değerlendirilir. Boş kontenjan varsa eğer nakil işlemi ona göre gerçekleşir.

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, adrese dayalı olarak yapılıyor.

Veliler, e-Devlet üzerinden 'İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama' (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu görebilirler.

İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

Bazı ilkokul ve ortaokullarda kayıt işlemleri 18 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Detayları çocuğunuzu kaydedeceğiniz okula giderek öğrenebilirsiniz.

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

▪️ Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

▪️ Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak)

▪️ İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

▪️ İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Anaokulu ve İlkokul birinci sınıfların uyum eğitimi 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Birinci dönem ara tatili; 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili; 26 Ocak - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci dönem ara tatili, 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak.

2025-2026 Eğitim Yılı Kapanışı: 19 Haziran 2026