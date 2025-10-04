Sabıkalı sapıklar için yeni düzenleme yapılıyor! Çocuklara ‘çok özel’ koruma

Haber Merkezi ANKARA - Hükûmet, çocukların korunması için cinsel suçlar ile uyuşturucu suçlarından ceza alanlara çocuklarla ilgili işlerde çalıştırılmamasına yönelik düzenleme yapacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hazırladığı taslakta Çocukları Koruma Kanunu’na yeni bir madde eklenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda haklarında cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik ve fuhuş suçları dâhilinde soruşturma veya kovuşturma aşamasında bulunanların veya kesinleşmiş hüküm bulunan kişilerin, kamu veya özel sektöre ait çocuk hizmet birimleri, okullar, okul servisleri, kreşler, çocuk parkları gibi çocukların yoğun olarak bulunduğu çocuklara hizmet veren yerlerde çalışması yasaklanıyor.

OKUL, ÇOCUK PARKI YASAĞI

Taslağa göre, bu suçlardan mahkûm olanlar, kamu veya özel sektöre ait çocuk hizmet birimleri, adli görüşme odaları, okul, okul servisi, okul kantini, yurt, kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü, çocuk parkı, oyun bahçesi, oyun salonu gibi çocukların yoğun olarak bulunduğu iş yerlerinde çalıştırılamayacak ve bu yerleri işletemeyecek.

ÇALIŞTIRANA YAPTIRIM

Taslakta sayılan yasaklara aykırı olarak işçi çalıştırana mülki amir tarafından bir aylık net asgari ücret tutarından üç net asgari ücret tutarına kadar idari para cezası verilecek. Fiilin ilk cezanın verilmesinden itibaren üç yıl içerisinde tekrarı hâlinde ilgili işletmenin ruhsatı iptal edilecek. Bu suçlardan mahkûm olanlara çocuklarla ilgili iş yerlerinin açılması veya işletilmesi için izin ve ruhsat verilmeyecek. Bu kişilerce işletildiğinin tespit edilmesi hâlinde verilen izin ve ruhsatlar, bunları veren kamu kurum ve kuruluşları tarafından derhâl iptal edilecek.