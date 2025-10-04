Ceza hukukçularından Terörsüz Türkiye sürecinin yasal çerçevesi için öneriler: Özel etkin denetimli serbestlik uygulanmalı

Esma Altın ANKARA - Ceza hukukçuları, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda sürecin yasal alt zeminine yönelik görüş ve önerilerini aktardı. Hukukçular, silah bırakan terör örgütü mensupları için özel etkin denetimli serbestlik uygulanması gerektiğini ve bunların rehabilitasyon geçirildikten sonra topluma kazandırılmasını önerdi.

“AKLANMADAN KAÇINILMALI”

Ceza hukuku alanında uzman akademisyenlerden Prof. Dr. İlhan Üzülmez bu kapsamda, terör örgütüyle iltisaklı olanların, aklandıkları algısını oluşturacak düzenlemelerden sakınılması gerektiğini söyledi.

Üzülmez “Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçların görmezden gelinmesini gerektiren bir düzenleme de yapabilir. Doğrudan bu konuya özel, ceza sorumluluğunu kaldıran bir düzenleme yapıldığında, bunun tırnak içinde özel bir af gibi algılanacağını ve sonuç doğuracağını da belirtmek gerekmektedir. Etkin bir şekilde uygulanan denetimli serbestlik sürecinde, tekrar suç işleyenler hakkında, önceki ceza muhakemesi süreçlerinin canlandırılmasının yolu açık bırakılmalı” dedi.

Üzülmez, bu süreçte yapılacak hukuki düzenlemelerden yararlanacak kişilerin siyasi faaliyette bulunmalarının önüne geçilmesi gerektiğini savunarak “Bu hem sürecin manipüle edilmesini önleyecek hem de toplumun normalleşmesini ve yapılacak düzenlemeleri kabullenilmesini kolaylaştıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“YENİ TEDBİRLER GELMELİ”

Prof. Dr. Mahmut Koca ise denetimli serbestlik tedbiri sürecinde bu kişilerin sadece devlet tarafında kontrol altında tutulmasının yetmeyeceğini, topluma uyumunun sağlanmasını kolaylaştırmak amacıyla rehabilitasyonlarına, geçimlerini sağlamalarına ve sağlık sorunlarının giderilmesine yönelik destekleyici tedbirlerin de öngörülmesini önerdi. Koca “Denetimli serbestlik tedbiri altında rehabilitasyona tabi tutmazsanız, bu kişileri ekonomik olarak desteklemezseniz başka oluşumlarla karşı karşıya kalırsınız” diyerek, silah bırakan örgüt mensuplarının illegal oluşumlara kaymaması için topluma kazandırılma çalışmalarının aktif biçimde yapılması gerektiğini dile getirdi.