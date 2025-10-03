Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hukukçular komisyona önerilerini sundu: Af düzenlemesi tepkilere yol açar

Hukukçular komisyona önerilerini sundu: Af düzenlemesi tepkilere yol açar

- Güncelleme:
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün 13’üncü toplantısını gerçekleştirdi. Komisyona önerilerini sunan hukukçular, af düzenlemesinin tepkilere neden olabileceğini belirtti.

Esma Altın ANKARA - Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün 13’üncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş “Dünyanın birçok yerinde İsrail hükûmetine karşı nefret duygusu büyük bir dalga hâline gelmiştir. Toplumlar nezdinde Sumud’a yapılan saldırı cevap bulacaktır. Bundan sonra çanlar katil Netanyahu ve çetesi için çalacaktır” dedi.

SİVİL ANAYASA VURGUSU

Komisyon dünkü toplantısında hukuk alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan sivil toplum kuruluşları ve akademisyenleri dinledi. Hukukçular Derneği Başkanı Mehmet Melih Gülseren, sürecin sivil yeni anayasa ile taçlandırılası gerektiğini söyledi.

AF DÜZENLEMESİ GELECEK Mİ?

İnfaz düzenlemesi yapılmasına işaret eden Gülseren, af düzenlemesiyle ilgili atılacak adımların toplumsal tepkilere yol açabileceğini ifade ederek “Cezaevlerindeki tahliye ve beklentiler toplum tarafından kabul edilebilir değil. Güven inşası için sembolik adımlar önemli. Bu kapsamda, süreçte bilgi kirliliğine karşı Kürt kökenli vatandaşlarımıza ilgili kurumlarca Kürtçe SMS’ler gönderilebilir. Suça karışmamışlar kamu yararı projelerinde görev almalı” önerilerinde bulundu.

Suriye, İran ve Irak’ın da süreci desteklenmesi açısından şiddetten arındırılması gerektiğini savunan Gülseren, PKK’nın biterken, bir yandan da YPG ve SDG yapısı tehlikesinin devam edebileceğine işaret etti.

Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Hasan Oymak ise, silahlı eylemlere katılan, insanların ölmesine, gazi, sakat kalmasına neden olanların mutlak suretle cezalarını çekmesi gerektiği talebinde bulundu. Prof. Dr. İlhan Üzülmez da, özel etkin pişmanlık düzenlemesi yapılabileceği önerisinde bulundu.

