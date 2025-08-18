Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
1. sınıflar okula ne zaman başlıyor? İlkokul uyum haftası tarihi

1. sınıflar okula ne zaman başlıyor? İlkokul uyum haftası tarihi

Yaz tatilinin sonuna doğru gelinirken okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci ve velileri bu tarihi araştırıyor. MEB takviminde detaylar paylaşılmıştı. Peki 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Öncelik uyum haftası kapsamında olan öğrencilerin olacak, bu tarih de belli...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim takvimiyle, okulların açılış tarihi belirlendi. Yaz tatilinin sona ermesi ile ders başı yapacak öğrenciler, internette okulların ne zaman başlayacağını sorgulatıyor. Öğrenciler kadar veliler de heyecanlı, özellikle uyum haftasının tarihi merak ediliyor. Siz değerli okurlarımız için hepsini bu haberde derledik. 

1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLIYOR? 

2025-2026 yeni eğitim öğretim yılında ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler 1 Eylül'de ders başı yapacak. 

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okula yeni başlayacak öğrenciler için uyum haftası takvimi araştırılıyordu. Uyum haftası hem anaokulu hem de ilkokul 1. sınıf öğrencilerini kapsıyor. Uyum haftasının başlangıç tarihi yukarıda belirttiğimiz gibi 1 Eylül olacak. 5 Eylül'e kadar bu grup öğrencilerin okula alışması ve arkadaşları ile kaynaşması bekleniyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde tarihler paylaşılmıştı. Buna göre okullar eğitime 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 

▪️ Birinci dönem ara tatili zamanı: 10-14 Kasım 2025

▪️ Yarıyıl (Sömestr) tatili zamanı: 26 Ocak - 6 Şubat 2026

▪️ İkinci dönem ara tatili zamanı: 6-10 Nisan 2026

▪️ 2025-2026 Eğitim Yılı Kapanışı: 19 Haziran 2026

