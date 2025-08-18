Okullar ne zaman açılacak? İşte uyum haftasının başlayacağı tarih

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı çalışma takviminde detayları paylaşmıştı. 20 Haziran'da karnelerini alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kaldı. Akıllarda ise okulların ne zaman açılacağı sorusu yer aldı. Peki okullar ne zaman açılacak, uyum haftası ne zaman başlıyor? İşte tüm bu soruların cevapları...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen çalışma takvimine göre okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılacak, öğrenciler ders başı yapacak.

Yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül 2025 tarihinde uyum haftası ile başlayacak. 5 Eylül'e kadar okul öncesi eğitim kurumlarında, bünyesinde anasınıfı bulunan eğitim kurumlarında, ilkokulların 1. sınıflarında ve ortaokulların 5. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için uyum haftası olarak adlandırılan hafta kapsamında çeşitli faaliyetler düzenlenecek.

ARA VE YARI YIL TATİLLERİ NE ZAMAN?

Öğrenciler, ilk ara tatilini Kasım ayında yarıyıl tatilini Ocak ayında ve ikinci ara tatilini ise Mart ayında yapacak. Tarihler ise şu şekilde;

İLK ARA TATİL: 10-14 Kasım 2025

YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR): 19-30 Ocak 2026

İKİNCİ ARA TATİL: 16-20 Mart 2026

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okula yeni başlayacak öğrenciler için uyum haftası takvimi de belli oldu. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası eğitimleri 1-5 Eylül tarihleri arasında başlayacak.

2026 YILINDA OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri ise yeni yılda okulların ne zaman kapanacağı oldu. MEB'in takvimine göre okullar 19 Haziran 2026'da yaz tatiline girecek.