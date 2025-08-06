1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, ilkokul 1. sınıf öğrencileri ve okul öncesi eğitime başlayacak çocuklar için uyum haftası tarihleri netleşti.

1. SINIF UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi öğrencileri için uyum haftası 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

Bu süreç çocukların okul ortamına, öğretmenlerine ve sınıf arkadaşlarına alışmalarını sağlamak amacıyla tasarlandı.

1 Eylül Pazartesi günü başlayacak program, 5 Eylül Cuma günü sona erecek. İlk gün, velilere yönelik “İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası” sunumu yapılacak ve okulun iç-dış ortamı tanıtılacak. İkinci günden itibaren ise öğrenciler için rehberlik ve tanışma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, tüm öğrenciler için resmi olarak 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. İlkokul 1. sınıf ve okul öncesi öğrencileri, uyum haftasını tamamladıktan sonra 1 Eylül'de tam zamanlı eğitime geçecek.

ÖĞRETMENLER OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve uyum haftasıyla eş zamanlı olarak yürütülecek.