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İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılıyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni eğitim dönemine geri sayım sürerken, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak öğrencilerin kayıt süreci ve okulların açılış tarihi veliler tarafından yakından takip ediliyor. İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılıyor merakla araştırılmaya başlandı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı için ilkokul kayıt süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen otomatik kayıt sistemi sayesinde 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin yerleştirme işlemleri Temmuz ayı itibarıyla e-Okul üzerinden gerçekleştiriliyor.

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılıyor? - 1. Resim

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ilkokul 1. sınıf kayıtları Temmuz ayının ilk haftasında başladı. Kayıtlar otomatik olarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Velilerin başvuru yapmasına gerek olmadan çocuklar MERNİS sistemindeki ikamet adresine göre okullara yerleştiriliyor.

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılıyor? - 2. Resim

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2025

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre öğretmenler 1 Eylül 2025’te göreve başlayacak. Öğrenciler için okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. İlkokul 1. sınıf ve okul öncesi öğrencileri için uyum haftası 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılıyor? - 3. Resim

1.⁠ ⁠SINIF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Birinci sınıfa kayıt işlemleri fiziki başvuru gerektirmeden MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.

69 ayını tamamlayan çocukların kayıtları zorunlu olarak gerçekleştirilirken, 66-68 aylık çocuklar velisinin talebiyle okula başlayabiliyor. 69-71 aylık çocuklar ise velisinin isteğiyle kayıtları bir yıl ertelenebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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