Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ‘şaibe’ iddialarına cevap verdi: LGS’nin 719 birincisi karnede de şampiyon!

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 719 LGS şampiyonunu karalamaya çalışan müzmin muhaliflere, çocukların okul başarılarıyla cevap verdi: Birincilerin ders ortalamaları 97 ve üzerinde. Çocukları artık manipüle etmeyin.

AKİF BÜLBÜL -Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetleri toplantısında Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) yönelik iddialara cevap verdi. Sınava yönelik ortaya atılan iftiralara tepki gösteren Tekin şunları söyledi: Sınavlarımızın güvenliğiyle ilgili bütün adımlar ÖSYM standartlarında alınmış tedbirler. Çocukların bu şekilde sürecin içerisine dahil edilmesi tamamen gündemi manipüle etmek. CHP, hem kongre süreçleri hem de belediyelerde yaşanan sorunlar sebebiyle bu gündemi ikinci plana atmak için bu tür spekülatif şeyleri kamuoyuyla paylaştı. Bizimle hiç irtibata geçmediler. Sınavlarda skandal olmadı. Ama bütün her şey öğretmenin çektiği görüntülerden yürüyor. O da sadece dört kişiyle paylaşmış, sınav bittikten sonra. Bunu da sınava girmeyen bir öğrencinin kitapçığı üzerinden yapmış. Cep telefonu ile çekerek. Kitaplarımızın üzerinde kendi kodlarımız var. O kodlarda kitapçığın kime ait olduğunu görebiliyoruz. Bütün kitapçıklar aynı öğrenciye ait.

KUYRUKLU YALAN...

Sınavda birinci olan 719 öğrencinin zaten okullarındaki ders ortalamaları 97 ve üzeri... Soru kitapçığını yayan öğretmen de tespit edildi. ‘Bakanlık sınavı açıklandıktan sonra soruşturma açtı’ diyorlar. Bu külliyen yalan. Bu kadar kuyruklu bir yalanı nasıl söylerler anlamıyorum. O gün 55 tane kuralsızlık durumu bize iletildi. Bu olay da onlardan biri. Hemen o gün soruşturmamızı açtık, süreç devam ediyor.

TAHMİN EDEMEDİK

Sınavları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapar. Sınavların uygulanışıyla ilgili, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün hiçbir inisiyatifi, yetkisi yoktur. Önceden bilinen bir görev değişikliğini açıkladık. Biz bunun LGS ile bağlantı kurulacağını tahmin bile edemedik. Birçok müdür değiştirdik bu esnada. Bunlar hep bununla mı alakalı?

100 LİRALIK HİZMET 500 LİRA OLMAZ

Özel okulların fiyatlarına yönelik Bakan Tekin şunları söyledi: Ortalama özel okul fiyatları 200 bin lira civarında. Sundukları hizmetleri de fiyatlarına ekliyorlar. Siz hizmeti satın alırken özgürsünüz. Seçenekleriniz var. İstediğinizden satın alabilirsiniz. Bu yıl 100 liraya verdiği hizmeti önümüzdeki yıl 500 liraya veriyorsa bu bir sahtekârlıktır. Bunu kontrol ediyoruz. Biz diyoruz ki; ‘Önümüzdeki yıl bunu siz bizim mevzuatımızda tanımladığımız enflasyonla orantılı rakamın dışında artıramazsınız. Bu şekilde artış yapanlar varsa onları zaten biz elektronik ortamında görüyoruz. Hemen müdahale ediyoruz. Ocak ayından itibaren kıyafet, yemek, kırtasiye giderlerini de enflasyonla orantılı artırılmasını kayıt altına aldık. Üstüne çıkanlara ceza uygulayacağız.

FAHİŞ FİYATLA İHALE İFTİRASI

Bakan Yusuf Tekin, ders kitaplarının basımının fahiş fiyatlarla ihale edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Tekin, geçen yıl bakanlığının yazdığı kitapların forma birim fiyatının 2,17 kuruş olduğunu hatırlatarak, rakamın bu yıl enflasyon farkıyla birlikte 3,05 kuruş olarak belirlendiğini söyledi. Tekin “İddiayı ortaya atanlar özel sektörden alınan kitapların enflasyon oranındaki ücretini ekleyerek yeni rakamlar çıkarıyor. Elmalarla armutları birbirine karıştırıyorlar. Bunu söyleyebilmesi için bir insanın okuma yazma bilmemesi lazım. İhaleler kamu ihale kurumunun denetiminde şeffaf bir biçimde yapılır. Kamuoyunu kafasını karıştırmaya gerek yok” dedi.